4 октября на «Тюрк Телеком Стэдиум» в Стамбуле пройдет центральный матч 8-го тура чемпионата Турции, в котором сойдутся «Галатасарай» и «Бешикташ». Встреча обещает стать ярким противостоянием, где решающим фактором может стать баланс атаки и обороны.

«Галатасарай»

Хозяева лидируют в чемпионате с 21 очком после 7 туров и демонстрируют выдающуюся серию – 15 побед подряд в Суперлиге. Команда набрала максимальный ход, отличается мощной атакой и надежностью в ключевых моментах. Мауро Икарди стал ключевой фигурой в нападении, оформив 5 мячей за 9 игр. В последних пяти встречах «Галатасарай» забил 8 голов и пропустил 6, что указывает на активный стиль игры и готовность идти вперед даже с риском для обороны. Победа над «Ливерпулем» в Лиге чемпионов лишь укрепила уверенность команды в своих силах.

«Бешикташ»

«Бешикташ» пока занимает 5-е место с 12 очками. В атаке лидирует Тэмми Абрахам, оформивший 7 голов за сезон. В последних пяти матчах команда забила 9 мячей, однако оборонительные проблемы остаются актуальными – 7 пропущенных голов. Несмотря на победы над «Коджаелиспором» и «Кайсериспором», «Бешикташ» нестабилен на выезде, где нередко теряет очки. Статистика последних недель показывает: команда активно действует впереди, но уязвима при быстрых контратаках соперников.

Факты о командах

«Галатасарай»

Победа в 15 последних матчах Суперлиги.

Забивает в 19 играх подряд.

В среднем: 1.60 гола за матч (последние 5 игр).

Лучший бомбардир – Мауро Икарди (5 голов).

«Бешикташ»

Победа в 2 из 3 последних матчей.

В среднем: 1.80 гола забито и 1.40 пропущено за игру (последние 5 матчей).

Тэмми Абрахам – 7 голов в сезоне.

Пропускает в 14 из 16 последних матчей.

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Бешикташ»

Игра обещает быть результативной: обе команды располагают яркими атакующими лидерами и регулярно забивают. «Галатасарай» выглядит фаворитом за счет серии побед и домашнего фактора. «Бешикташ» способен создать проблемы, но защита гостей вряд ли справится с агрессивным давлением хозяев. В таких условиях наиболее вероятным исходом видится победа «Галатасарая» с форой и результативный футбол с голами обеих сторон.

Рекомендованные ставки