«Галатасарай» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.82

03 октября 2025 10:49
Галатасарай - Бешикташ
04 окт. 2025, суббота 20:00 | Турция. Суперлига, 8 тур
1.82
Победа «Галатасарая» с форой (-1)
4 октября на «Тюрк Телеком Стэдиум» в Стамбуле пройдет центральный матч 8-го тура чемпионата Турции, в котором сойдутся «Галатасарай» и «Бешикташ». Встреча обещает стать ярким противостоянием, где решающим фактором может стать баланс атаки и обороны.

«Галатасарай»

Хозяева лидируют в чемпионате с 21 очком после 7 туров и демонстрируют выдающуюся серию – 15 побед подряд в Суперлиге. Команда набрала максимальный ход, отличается мощной атакой и надежностью в ключевых моментах. Мауро Икарди стал ключевой фигурой в нападении, оформив 5 мячей за 9 игр. В последних пяти встречах «Галатасарай» забил 8 голов и пропустил 6, что указывает на активный стиль игры и готовность идти вперед даже с риском для обороны. Победа над «Ливерпулем» в Лиге чемпионов лишь укрепила уверенность команды в своих силах.

«Бешикташ»

«Бешикташ» пока занимает 5-е место с 12 очками. В атаке лидирует Тэмми Абрахам, оформивший 7 голов за сезон. В последних пяти матчах команда забила 9 мячей, однако оборонительные проблемы остаются актуальными – 7 пропущенных голов. Несмотря на победы над «Коджаелиспором» и «Кайсериспором», «Бешикташ» нестабилен на выезде, где нередко теряет очки. Статистика последних недель показывает: команда активно действует впереди, но уязвима при быстрых контратаках соперников.

Факты о командах

«Галатасарай»

  • Победа в 15 последних матчах Суперлиги.
  • Забивает в 19 играх подряд.
  • В среднем: 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
  • Лучший бомбардир – Мауро Икарди (5 голов).

«Бешикташ»

  • Победа в 2 из 3 последних матчей.
  • В среднем: 1.80 гола забито и 1.40 пропущено за игру (последние 5 матчей).
  • Тэмми Абрахам – 7 голов в сезоне.
  • Пропускает в 14 из 16 последних матчей.

Личные встречи
44% (16)
19% (7)
36% (13)
48
Забитых мячей
44
1.33
В среднем за матч
1.22
3:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  0:5
Самая крупная ничья:  3:3
Турция. Суперлига, 8 тур
Галатасарай
1 : 1
04.10.2025
Бешикташ
Турция. Суперлига, 29 тур
Бешикташ
2 : 1
29.03.2025
Галатасарай
Турция. Суперлига, 10 тур
Галатасарай
2 : 1
28.10.2024
Бешикташ
Суперкубок Турции, Финал
Галатасарай
0 : 5
03.08.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 28 тур
Бешикташ
0 : 1
03.03.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
21.10.2023
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Бешикташ
3 : 1
30.04.2023
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Галатасарай
2 : 1
05.11.2022
Бешикташ
Турция. Суперлига, 29 тур
Галатасарай
2 : 1
14.03.2022
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Бешикташ
2 : 1
25.10.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Галатасарай
3 : 1
08.05.2021
Бешикташ
Турция. Суперлига, 19 тур
Бешикташ
2 : 0
17.01.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 26 тур
Галатасарай
0 : 0
15.03.2020
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
1 : 0
27.10.2019
Галатасарай
Турция. Суперлига, 31 тур
Галатасарай
2 : 0
05.05.2019
Бешикташ
Турция. Суперлига, 14 тур
Бешикташ
1 : 0
02.12.2018
Галатасарай
Турция. Суперлига, 31 тур
Галатасарай
2 : 0
29.04.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 14 тур
Бешикташ
3 : 0
02.12.2017
Галатасарай
Турция. Суперлига, 22 тур
Галатасарай
0 : 1
27.02.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 5 тур
Бешикташ
2 : 2
24.09.2016
Галатасарай
Турция. Суперлига, 32 тур
Галатасарай
0 : 1
08.05.2016
Бешикташ
Турция. Суперлига, 15 тур
Бешикташ
2 : 1
14.12.2015
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Галатасарай
2 : 0
24.05.2015
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 16 тур
Бешикташ
0 : 2
04.01.2015
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 22 тур
Галатасарай
1 : 0
22.02.2014
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 5 тур
Бешикташ
0 : 3
22.09.2013
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 19 тур
Галатасарай
2 : 1
27.01.2013
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 2 тур
Бешикташ
3 : 3
26.08.2012
Галатасарай
Турция. Плей-офф, 5 тур
Галатасарай
2 : 2
06.05.2012
Бешикташ
Турция. Плей-офф, 1 тур
Бешикташ
0 : 2
16.04.2012
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 28 тур
Галатасарай
3 : 2
26.02.2012
Бешикташ
Турция. Супер-Лига, 11 тур
Бешикташ
0 : 0
20.11.2011
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 31 тур
Бешикташ
2 : 0
30.04.2011
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 14 тур
Галатасарай
1 : 2
28.11.2010
Бешикташ
Чемпионат Турции, 22 тур
Бешикташ
1 : 1
21.02.2010
Галатасарай
Чемпионат Турции, 5 тур
Галатасарай
3 : 0
12.09.2009
Бешикташ
Показать все

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Бешикташ»

Игра обещает быть результативной: обе команды располагают яркими атакующими лидерами и регулярно забивают. «Галатасарай» выглядит фаворитом за счет серии побед и домашнего фактора. «Бешикташ» способен создать проблемы, но защита гостей вряд ли справится с агрессивным давлением хозяев. В таких условиях наиболее вероятным исходом видится победа «Галатасарая» с форой и результативный футбол с голами обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Галатасарая» с форой (-1) – коэффициент 1.82
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.70

1.82
Победа «Галатасарая» с форой (-1)
Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Бешикташ Галатасарай
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 