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Расписание матчей
Галатасарай - Бешикташ
Галатасарай - Бешикташ: обзор матча 03 августа 2024
Галатасарай
03.08.2024, суббота, 20:45
Суперкубок Турции, Финал
0 : 5
Завершен
Бешикташ
1'
Ч. Иммобиле
53'
Й. Свенссон
81'
Ч. Иммобиле (П)
90+1'
Рафа
90+2'
М. Эрхан Хекимоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Бешикташ
90'
+2
ГОЛ! 0:5!
М. Эрхан Хекимоглу
Пас отдал
Рафа
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
Рафа
Пас отдал
С. Учан
90'
Замена
С. Учан
️️️️
Ж. Фернандеш
Красная карточка
В. Нельссон
87'
86'
Замена
О. Булут
️️️️
М. Рашица
85'
Замена
М. Эрхан Хекимоглу
️️️️
Ч. Иммобиле
81'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Ч. Иммобиле
Замена
В. Заа
️️️️
Л. Торрейра
75'
73'
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
Желтая карточка
Б. Йилмаз
73'
68'
Замена
Ж. Онана
️️️️
С. Кылыксой
Замена
К. Демирбай
️️️️
Б. Кутлу
60'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
Х. Зиеш
60'
53'
ГОЛ! 0:2!
Й. Свенссон
47'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
К. Актюркоглу
46'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Д. Мертенс
46'
Желтая карточка
К. Актюркоглу
42'
20'
Желтая карточка
С. Кылыксой
Желтая карточка
Л. Торрейра
20'
Желтая карточка
Б. Кутлу
17'
11'
Желтая карточка
О. Колли
1'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Й. Свенссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К)
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К)
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Муслера
17
Кен
25
Нельссон
42
Бартакжи
23
Айхан
34
Торрейра
10
Кутлу
7
Актюркоглу
22
Зиеш
10
Мертенс
9
Икарди
3-3-1-3
34
Гюнок
3
Паулиста
25
Колли
26
Масуаку
22
Свенссон
83
Фернандеш
73
Мусрати
7
Рашица
90
Кылыксой
27
Рафа
9
Иммобиле
10
Кутлу
26
Демирбай
26
Демирбай
10
Кутлу
22
Зиеш
11
Акгюн
11
Акгюн
22
Зиеш
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
34
Торрейра
10
Заа
10
Заа
34
Торрейра
10
Мертенс
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Мертенс
90
Кылыксой
14
Онана
14
Онана
90
Кылыксой
83
Фернандеш
48
Учан
48
Учан
83
Фернандеш
7
Рашица
6
Булут
6
Булут
7
Рашица
9
Иммобиле
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
9
Иммобиле
Остались в запасе
Галатасарай
Бешикташ
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Галатасарай - Бешикташ
4
1
4
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
7
Нарушения
7
10
Офсайды
2
1
Количество передач
454
304
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Главный судья:
Атилла Караоглан
(Сакарья)
Стадион:
Рамс Парк
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