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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Галатасарай
Бешикташ - Галатасарай: обзор матча 02 декабря 2017
Бешикташ
02.12.2017, суббота, 19:30
Турция. Суперлига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Галатасарай
46'
Д. Тосун
70'
Д. Тошич
90+1'
А. Негредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Галатасарай
ГОЛ! 3:0!
А. Негредо
Пас отдал
Г. Медель
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Д. Тошич
70'
65'
Желтая карточка
Б. Гомис
Желтая карточка
Д. Тосун
61'
Желтая карточка
Т. Арслан
53'
48'
Желтая карточка
Фернандо
ГОЛ! 1:0!
Д. Тосун
46'
35'
Желтая карточка
С. Фегули
Желтая карточка
Пепе
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
31
Фабри
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
94
Талиска
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Галатасарай
16
Седрик Каррассо
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
4-3-3
31
Фабри
77
Генюл
6
Тошич
3
Адриано
3
Пепе
13
Хатчинсон
30
Арслан
15
Озякуп
23
Тосун
8
Бабел
7
Куарежма
3-2-2-1-1
16
Муслера
64
Денайе
4
Азиз
25
Мариано
8
Фегули
5
Фернандо
20
Бельханда
5
Ндиайе
10
Родригеш
18
Гомис
Остались в запасе
Бешикташ
Галатасарай
29
Толга Зенгин
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
94
Талиска
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
16
Седрик Каррассо
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
94
Талиска
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Остались в запасе
16
Седрик Каррассо
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Бешикташ - Галатасарай
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
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