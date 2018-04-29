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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Бешикташ
Галатасарай - Бешикташ: обзор матча 29 апреля 2018
Галатасарай
29.04.2018, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Бешикташ
23'
Фернандо
70'
Г. Родригеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Бешикташ
Желтая карточка
Фернандо
90'
+2
76'
Желтая карточка
Талиска
ГОЛ! 2:0!
Г. Родригеш
Пас отдал
М. Линнес
70'
65'
Красная карточка
Д. Тошич
44'
Желтая карточка
Адриано
ГОЛ! 1:0!
Фернандо
Пас отдал
Ю. Нагатомо
23'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бешикташ
31
Фабри
ВР
3
Адриано
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
94
Талиска
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Галатасарай
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
4-2-1-1-1
16
Муслера
5
Нагатомо
64
Денайе
4
Донк
25
Мариано
8
Фегули
5
Фернандо
20
Бельханда
10
Родригеш
18
Гомис
4-1-1-1-3
31
Фабри
6
Тошич
3
Пепе
77
Генюл
3
Адриано
17
Медель
30
Арслан
94
Талиска
21
Негредо
7
Куарежма
8
Бабел
Остались в запасе
Галатасарай
Бешикташ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
29
Толга Зенгин
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Галатасарай - Бешикташ
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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