Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Бешикташ
Галатасарай - Бешикташ: обзор матча 21 октября 2023
Галатасарай
21.10.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Бешикташ
26'
М. Икарди
82'
М. Икарди (П)
69'
А. Окслэд-Чемберлен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Бешикташ
Желтая карточка
Ф. Муслера
90'
+2
89'
Желтая карточка
А. Ребич
Желтая карточка
С. Бакамбу
85'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Л. Торрейра
85'
Замена
К. Демирбай
️️️️
К. Актюркоглу
85'
83'
Замена
А. Ребич
️️️️
Т. Бингель
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Икарди
82'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Анхелиньо
79'
79'
Замена
Д. Тосун
️️️️
В. Абубакар
76'
Желтая карточка
А. Масуаку
69'
ГОЛ! 1:1!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
В. Розье
Замена
Д. Мертенс
️️️️
В. Заа
65'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
Тете
65'
58'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
46'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Ж. Фернандеш
46'
Замена
А. Масуаку
️️️️
Б. Зайнутдинов
32'
Замена
Э. Дестаноглу
️️️️
М. Рашица
30'
Красная карточка
М. Гюнок
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
26'
18'
Желтая карточка
Т. Бингель
Желтая карточка
Д. Санчес
17'
17'
Желтая карточка
Д. Амарти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
11
Тете
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Дженк Тосун
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
3-3-3-1
16
Муслера
23
Айхан
42
Бартакжи
6
Санчес
17
Анхелиньо
34
Торрейра
23
Боэ
10
Заа
7
Актюркоглу
11
Тете
9
Икарди
4-3-2-1
34
Гюнок
19
Розье
12
Амарти
25
Колли
75
Бингель
8
Хаджиахметович
83
Фернандеш
18
Геззаль
7
Рашица
19
Зайнутдинов
9
Абубакар
7
Актюркоглу
26
Демирбай
26
Демирбай
7
Актюркоглу
34
Торрейра
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
34
Торрейра
11
Тете
53
Йилмаз
53
Йилмаз
11
Тете
10
Заа
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Заа
17
Анхелиньо
94
Бакамбу
94
Бакамбу
17
Анхелиньо
7
Рашица
30
Дестаноглу
30
Дестаноглу
7
Рашица
19
Зайнутдинов
26
Масуаку
26
Масуаку
19
Зайнутдинов
83
Фернандеш
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
83
Фернандеш
75
Бингель
9
Ребич
9
Ребич
75
Бингель
9
Абубакар
23
Тосун
23
Тосун
9
Абубакар
Остались в запасе
Галатасарай
Бешикташ
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
14
Жан Онана
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
6
Онур Булут
ПП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Остались в запасе
14
Жан Онана
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
6
Онур Булут
ПП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Галатасарай - Бешикташ
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Бешикташ
«Зенит» и ЦСКА готовы заплатить 30 миллионов за одноклубника Батракова
21:50
3
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
Новая «хотелка» «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:05
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
«Зенит» и ЦСКА готовы заплатить 30 миллионов за одноклубника Батракова
21:50
3
Новая «хотелка» «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:05
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Назван пункт в контракте Батракова, который не устраивает «Галатасарай»
Вчера, 13:08
3
Червиченко отказал Батракову в статусе футболиста, на котором держится игра «Галатасарая»
Вчера, 11:37
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+