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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Бешикташ
Галатасарай - Бешикташ: обзор матча 08 мая 2021
Галатасарай
08.05.2021, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 40 тур
3 : 1
Завершен
Бешикташ
11'
Р. Бабел
45+1'
Р. Фалькао (П)
77'
A. Turan
42'
Р. Геззаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Бешикташ
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Ж. Фернандеш
90'
+2
87'
Замена
Р. Йилмаз
️️️️
А. Хатчинсон
ГОЛ! 3:1!
A. Turan
Пас отдал
Э. Килинк
77'
Замена
Э. Килинк
️️️️
Э. Акбаба
74'
Замена
A. Turan
️️️️
Р. Бабел
73'
71'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
А. Льяич
Желтая карточка
А. Оникуру
63'
Замена
М. Мохамед
️️️️
Р. Фалькао
63'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
А. Оникуру
63'
62'
Замена
Д. Токез
️️️️
Г. Торе
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Фалькао
45'
+1
44'
Желтая карточка
А. Хатчинсон
43'
Желтая карточка
Ф. Н'Сакаля
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Геззаль
Желтая карточка
Р. Донк
41'
30'
Желтая карточка
Соуза
Желтая карточка
Маркао
14'
ГОЛ! 1:0!
Р. Бабел
Пас отдал
Ж. Фернандеш
11'
Желтая карточка
Р. Бабел
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
8
Эмре Акбаба
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
5
Соуза
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
0
Bilal Ceylan
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Муслера
4
Сараччи
2
Йедлин
4
Донк
23
Маркао
14
Антальялы
8
Акбаба
83
Фернандеш
7
Оникуру
8
Бабел
9
Фалькао
4-4-1-1
30
Дестаноглу
19
Розье
21
Вида
21
Н'Сакаля
23
Велинтон
18
Геззаль
13
Хатчинсон
30
Торе
5
Соуза
22
Льяич
9
Ларин
9
Фалькао
42
Мохамед
42
Мохамед
9
Фалькао
7
Оникуру
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
7
Оникуру
83
Фернандеш
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
83
Фернандеш
8
Бабел
10
10
8
Бабел
8
Акбаба
11
Килинк
11
Килинк
8
Акбаба
13
Хатчинсон
33
Йилмаз
33
Йилмаз
13
Хатчинсон
22
Льяич
20
Уйсал
20
Уйсал
22
Льяич
30
Торе
24
Токез
24
Токез
30
Торе
Остались в запасе
Галатасарай
Бешикташ
8
Софиан Фегули
ОП
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
1
Окан Кочук
ВР
18
Омер Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
Главный тренер
Фатих Терим
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
0
Bilal Ceylan
ЦФ
1
Эмре Билгин
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
1
Окан Кочук
ВР
18
Омер Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
Остались в запасе
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
0
Bilal Ceylan
ЦФ
1
Эмре Билгин
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Галатасарай - Бешикташ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
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