27 сентября на стадионе «Украина» во Львове пройдeт встреча 7-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Карпаты» примут лидера чемпионата – «Динамо Киев». Хозяева находятся в середине таблицы, но в последних турах заметно улучшили результаты, а гости демонстрируют стабильную игру и продолжают борьбу за лидерство.

«Карпаты»

Команда из Львова после шести туров имеет 7 очков и занимает 11-е место. В прошлом туре «Карпаты» уверенно обыграли «Оболонь» (2:0), показав сбалансированную игру в атаке и надeжность в обороне. Главный бомбардир – Игорь Краснопир (3 гола в 8 матчах), который остаeтся важным фактором для атакующих действий. В последних пяти играх «Карпаты» забили 13 мячей и пропустили лишь 4, что отражает позитивную динамику. Команда не проигрывает уже пять туров подряд, что говорит о росте уверенности в собственных силах.

«Динамо Киев»

Столичный клуб после шести туров идeт на первом месте с 14 очками. В предыдущем матче чемпионата «Динамо» сыграло вничью с «Александрией» (2:2). Киевляне обладают самой результативной атакой в лиге (18 голов в 6 матчах) и лучшей разницей мячей (+11). Лидером по результативности является Виталий Буяльский (3 гола в 7 матчах). «Динамо» забивает в каждом матче чемпионата, но при этом пропускает уже пять игр подряд, что указывает на определeнные проблемы в оборонительных действиях. Тем не менее команда не проигрывает в 14 последних матчах Премьер-лиги и выглядит наиболее стабильной в турнире.

Факты о командах

«Карпаты»

Не проигрывают 5 матчей подряд

В среднем: 2.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Обязательный гол в последних 5 матчах

13 голов за 5 последних игр

«Динамо Киев»

Лидер турнира: 14 очков в 6 матчах

В среднем: 2.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывают 14 матчей в Премьер-лиге

Самая результативная команда лиги – 18 голов

Прогноз на матч «Карпаты» – «Динамо Киев»

Матч обещает быть открытым и результативным. «Карпаты» находятся в неплохой форме и наверняка постараются использовать домашнее поле для атаки. Однако «Динамо Киев» располагает более мощным составом и регулярностью в реализации моментов. Вероятнее всего, гости сумеют одержать победу, но хозяева также имеют хорошие шансы отличиться.

Рекомендованные ставки