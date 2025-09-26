Введите ваш ник на сайте
«Карпаты» – «Динамо Киев»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.68

26 сентября 2025 11:45
Карпаты - Динамо К
27 сент. 2025, суббота 18:00 | Украина. Премьер-лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.68
Победа «Динамо Киев»
Сделать ставку

27 сентября на стадионе «Украина» во Львове пройдeт встреча 7-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Карпаты» примут лидера чемпионата – «Динамо Киев». Хозяева находятся в середине таблицы, но в последних турах заметно улучшили результаты, а гости демонстрируют стабильную игру и продолжают борьбу за лидерство.

«Карпаты»

Команда из Львова после шести туров имеет 7 очков и занимает 11-е место. В прошлом туре «Карпаты» уверенно обыграли «Оболонь» (2:0), показав сбалансированную игру в атаке и надeжность в обороне. Главный бомбардир – Игорь Краснопир (3 гола в 8 матчах), который остаeтся важным фактором для атакующих действий. В последних пяти играх «Карпаты» забили 13 мячей и пропустили лишь 4, что отражает позитивную динамику. Команда не проигрывает уже пять туров подряд, что говорит о росте уверенности в собственных силах.

«Динамо Киев»

Столичный клуб после шести туров идeт на первом месте с 14 очками. В предыдущем матче чемпионата «Динамо» сыграло вничью с «Александрией» (2:2). Киевляне обладают самой результативной атакой в лиге (18 голов в 6 матчах) и лучшей разницей мячей (+11). Лидером по результативности является Виталий Буяльский (3 гола в 7 матчах). «Динамо» забивает в каждом матче чемпионата, но при этом пропускает уже пять игр подряд, что указывает на определeнные проблемы в оборонительных действиях. Тем не менее команда не проигрывает в 14 последних матчах Премьер-лиги и выглядит наиболее стабильной в турнире.

Факты о командах

«Карпаты»

  • Не проигрывают 5 матчей подряд
  • В среднем: 2.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Обязательный гол в последних 5 матчах
  • 13 голов за 5 последних игр

«Динамо Киев»

  • Лидер турнира: 14 очков в 6 матчах
  • В среднем: 2.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывают 14 матчей в Премьер-лиге
  • Самая результативная команда лиги – 18 голов

Личные встречи
7% (2)
17% (5)
77% (23)
18
Забитых мячей
63
0.6
В среднем за матч
2.1
2:0
Крупнейшая победа
7:3
Самый результативный матч:  7:3
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Динамо К
2 : 0
23.02.2025
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Карпаты
1 : 3
17.08.2024
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Динамо К
1 : 1
27.10.2019
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Карпаты
0 : 2
31.07.2019
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Карпаты
0 : 4
08.12.2018
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Динамо К
0 : 2
02.09.2018
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.10.2017
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Динамо К
5 : 0
29.07.2017
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Динамо К
4 : 1
29.10.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Карпаты
0 : 2
31.07.2016
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Карпаты
1 : 2
11.03.2016
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Динамо К
3 : 0
15.08.2015
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Карпаты
0 : 1
24.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Динамо К
0 : 0
09.11.2014
Карпаты
Украина. Кубок, 1/8 финала
Динамо К
1 : 0
28.10.2014
Карпаты
Украина. Кубок, 1/8 финала
Карпаты
0 : 1
27.09.2014
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Карпаты
2 : 2
12.04.2014
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Динамо К
1 : 0
22.09.2013
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Карпаты
0 : 1
13.04.2013
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Динамо К
3 : 1
14.09.2012
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Карпаты
0 : 1
10.12.2011
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Динамо К
2 : 0
07.08.2011
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Карпаты
1 : 2
07.05.2011
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Динамо К
1 : 0
16.10.2010
Карпаты
Чемпионат Украины, 27 тур
Карпаты
1 : 0
24.04.2010
Динамо К
Чемпионат Украины, 12 тур
Динамо К
1 : 1
31.10.2009
Карпаты
Чемпионат Украины, 28 тур
Карпаты
1 : 4
16.05.2009
Динамо К
Чемпионат Украины, 13 тур
Динамо К
4 : 0
01.11.2008
Карпаты
Чемпионат Украины, 21 тур
Карпаты
1 : 2
15.03.2008
Динамо К
Чемпионат Украины, 6 тур
Динамо К
7 : 3
19.08.2007
Карпаты
Показать все

Прогноз на матч «Карпаты» – «Динамо Киев»

Матч обещает быть открытым и результативным. «Карпаты» находятся в неплохой форме и наверняка постараются использовать домашнее поле для атаки. Однако «Динамо Киев» располагает более мощным составом и регулярностью в реализации моментов. Вероятнее всего, гости сумеют одержать победу, но хозяева также имеют хорошие шансы отличиться.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо Киев» – коэффициент 1.68
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95

1.68
Победа «Динамо Киев»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Украина. Премьер-лига Динамо К Карпаты
