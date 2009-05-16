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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Динамо К
Карпаты - Динамо К: обзор матча 16 мая 2009
Карпаты
16.05.2009, суббота, 17:00
Чемпионат Украины, 28 тур
1 : 4
Завершен
Динамо К
90+3'
О. Тарасенко
36'
Гильерме
60'
Гильерме
73'
Гильерме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Динамо К
ГОЛ! 1:3!
О. Тарасенко
+3
Замена
️️️️
А. Алиев
ГОЛ! 0:3!
Гильерме
Замена
️️️️
Р. Зозуля
Замена
️️️️
Д. Кожанов
ГОЛ! 0:2!
Гильерме
Желтая карточка
Р. Еременко
ГОЛ! 0:1!
Гильерме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Карпаты
1
Всеволод Романенко
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
20
Олег Тарасенко
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
88
Александр Алиев
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
17
Гильерме
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
3-2-3-1
1
Романенко
19
Пшеничных
20
Тарасенко
4
Тубич
18
Кополовец
15
Петривский
32
Голодюк
16
Худобяк
9
Кожанов
79
Кузнецов
4-3-1-2
1
Шовковский
5
Мандзюк
30
Эль Каддури
30
Асатиани
5
Несмачный
77
Корреа
36
Нинкович
26
Еременко
88
Алиев
17
Гильерме
10
Зозуля
Остались в запасе
Карпаты
Динамо К
Главный тренер
Валерий Яремченко
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Валерий Яремченко
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Карпаты - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Украина
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