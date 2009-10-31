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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Карпаты
Динамо К - Карпаты: обзор матча 31 октября 2009
Динамо К
31.10.2009, суббота, 20:00
Чемпионат Украины, 12 тур
1 : 1
Завершен
Карпаты
60'
М. Нинкович
6'
С. Зенев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Карпаты
Желтая карточка
А. Шевченко
+1
Замена
️️️️
М. Кополовец
Замена
А. Кравец
️️️️
Т. Гиоане
Замена
В. Батиста
️️️️
Д. Кожанов
Желтая карточка
Бетао
Замена
Р. Зозуля
️️️️
А. Милевский
Замена
М. Кополовец
️️️️
С. Зенев
ГОЛ! 1:1!
М. Нинкович
Замена
М. Нинкович
️️️️
Д. Гармаш
ГОЛ! 0:1!
С. Зенев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
3
Бетао
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
0
Артем Милевский
(К)
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Карпаты
22
Андрей Тлумак
(К)
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Карпаты
13
Юрий Мартыщук
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
80
Вильям Батиста
ЦФ
4-3-1-2
31
Богуш
3
Бетао
34
Хачериди
17
Михалик
44
Алмейда
0
Гиоане
26
Еременко
20
Гусев
19
Гармаш
7
Шевченко
0
Милевский
4-1-3-2
22
Тлумак
15
Петривский
4
Тубич
4
Милошевич
35
Ощипко
19
Ткачук
16
Худобяк
9
Кожанов
32
Голодюк
20
Зенев
79
Кузнецов
19
Гармаш
36
Нинкович
36
Нинкович
19
Гармаш
0
Гиоане
11
Кравец
11
Кравец
0
Гиоане
0
Милевский
10
Зозуля
10
Зозуля
0
Милевский
20
Зенев
18
Кополовец
18
Кополовец
20
Зенев
9
Кожанов
80
Батиста
80
Батиста
9
Кожанов
Остались в запасе
Динамо К
Карпаты
23
Александр Рыбка
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
Главный тренер
Валерий Газзаев
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
13
Юрий Мартыщук
ВР
18
Младен Кашчелан
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
Остались в запасе
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
13
Юрий Мартыщук
ВР
18
Младен Кашчелан
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
Главный тренер
Валерий Газзаев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Динамо К - Карпаты
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Помощники судьи:
Андреев Алексей
Муравьёв Олег
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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