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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Динамо К
Карпаты - Динамо К: обзор матча 24 апреля 2010
Карпаты
24.04.2010, суббота, 19:30
Чемпионат Украины, 27 тур
1 : 0
Завершен
Динамо К
63'
В. Батиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Динамо К
Замена
Ю. Габовда
️️️️
Д. Кожанов
+3
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
А. Ткачук
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Р. Еременко
Желтая карточка
А. Милевский
Замена
А. Несмачный
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
А. Гурули
️️️️
М. Кополовец
Желтая карточка
Д. Кожанов
ГОЛ! 1:0!
В. Батиста
Желтая карточка
Д. Силва
Желтая карточка
Н. Тубич
Вторая желтая
Р. Зозуля
Желтая карточка
Р. Зозуля
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Т. Гиоане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
7
Самсон Годвин
ОП
9
Денис Кожанов
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
80
Вильям Батиста
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
34
Андрей Сагайдак
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
19
Юрий Габовда
ЦФ
35
Юрий Фурта
ЦФ
Динамо К
13
Артем Кичак
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
3-4-2-1
22
Тлумак
18
Кополовец
4
Милошевич
4
Тубич
35
Ощипко
19
Ткачук
7
Годвин
15
Петривский
9
Кожанов
16
Худобяк
80
Батиста
3-2-3-1-1
1
Шовковский
3
Бетао
24
Юссуф
17
Михалик
21
Данило Силва
10
Маграо
0
Гиоане
5
Вукоевич
26
Еременко
7
Ярмоленко
0
Милевский
9
Кожанов
19
Габовда
19
Габовда
9
Кожанов
19
Ткачук
9
Мартынюк
9
Мартынюк
19
Ткачук
18
Кополовец
9
Гурули
9
Гурули
18
Кополовец
7
Ярмоленко
5
Несмачный
5
Несмачный
7
Ярмоленко
26
Еременко
19
Гармаш
19
Гармаш
26
Еременко
0
Гиоане
10
Зозуля
10
Зозуля
0
Гиоане
Остались в запасе
Карпаты
Динамо К
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
34
Андрей Сагайдак
ЦЗ
35
Юрий Фурта
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
Главный тренер
Олег Кононов
13
Артем Кичак
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
34
Андрей Сагайдак
ЦЗ
35
Юрий Фурта
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Карпаты - Динамо К
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Украина
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