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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Динамо К
Карпаты - Динамо К: обзор матча 10 декабря 2011
Карпаты
10.12.2011, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Динамо К
88'
Б. Идейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Динамо К
+5
Желтая карточка
Д. Гармаш
Желтая карточка
Б. Гомес
Желтая карточка
Б. Идейе
Желтая карточка
А. Алиев
ГОЛ! 0:1!
Б. Идейе
Пас отдал
Д. Гармаш
Замена
Ф. Ади
️️️️
О. Вукоевич
Желтая карточка
Э. Перейра
Желтая карточка
Л. Аруна
Замена
С. Гирский
️️️️
Э. Перейра
Вторая желтая
М. Кополовец
Желтая карточка
В. Батиста
Замена
Л. Аруна
️️️️
А. Милевский
Замена
Д. Гармаш
️️️️
К. Корреа
Желтая карточка
О. Вукоевич
Желтая карточка
М. Кополовец
1'
Желтая карточка
А. Милевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
24
Эрик Перейра
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
80
Вильям Батиста
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Павел Кучеров
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Бетао
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
88
Александр Алиев
АП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
41
Степан Гирский
ЛЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
9
Кристобаль
ПП
36
Владимир Гудыма
ЦФ
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
9
Фанендо Ади
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
3-3-2-2
22
Тлумак
18
Кополовец
6
Балажиц
20
Гомес
35
Ощипко
19
Ткачук
44
Федецкий
24
Перейра
16
Худобяк
7
Лукас
80
Батиста
3-3-2-2
35
Коваль
3
Бетао
44
Алмейда
34
Хачериди
20
Гусев
77
Корреа
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
88
Алиев
0
Милевский
12
Идейе
24
Перейра
41
Гирский
41
Гирский
24
Перейра
0
Милевский
25
Аруна
25
Аруна
0
Милевский
77
Корреа
19
Гармаш
19
Гармаш
77
Корреа
5
Вукоевич
9
Ади
9
Ади
5
Вукоевич
Остались в запасе
Карпаты
Динамо К
36
Владимир Гудыма
ЦФ
1
Мартин Богатинов
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
9
Кристобаль
ПП
Главный тренер
Павел Кучеров
1
Георгий Бущан
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
36
Владимир Гудыма
ЦФ
1
Мартин Богатинов
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
43
Игорь Озаркив
ПЗ
9
Кристобаль
ПП
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Павел Кучеров
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Карпаты - Динамо К
4
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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