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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Карпаты
Динамо К - Карпаты: обзор матча 22 сентября 2013
Динамо К
22.09.2013, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Карпаты
84'
Б. Идейе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Карпаты
89'
Желтая карточка
М. Бартулович
Замена
О. Вукоевич
️️️️
Ю. Бельханда
88'
ГОЛ! 1:0!
Б. Идейе
84'
83'
Замена
Марселиньо
️️️️
С. Зенев
Замена
Б. Идейе
️️️️
С. Сидорчук
82'
79'
Желтая карточка
И. Пластун
Замена
Д. Ленс
️️️️
О. Гусев
72'
70'
Замена
А. Гитченко
️️️️
Я. Мартынюк
46'
Замена
А. Ткачук
️️️️
В. Страшкевич
44'
Желтая карточка
Я. Мартынюк
Желтая карточка
А. Ярмоленко
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
20
Олег Гусев
(К)
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЛВ
8
Евгений Макаренко
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ПЗ
21
Младен Бартулович
ЛП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
5
Валерий Федорчук
(К)
ОП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
20
Сергей Зенев
ПП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Динамо К
16
Алексей Шевченко
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
92
Дуду
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
97
Марселиньо
ЛВ
19
Андрей Ткачук
ОП
8
Амбросий Чачуа
АП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
9
Арман Элла
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Коваль
20
Гусев
34
Хачериди
15
Драгович
21
Данило Силва
8
Макаренко
44
Велозу
8
Сидорчук
20
Бельханда
7
Ярмоленко
70
Мбокани
4-2-3-1
31
Ильющенков
20
Пашаев
32
Пластун
6
Балажиц
21
Костевич
9
Мартынюк
5
Федорчук
20
Зенев
27
Страшкевич
21
Бартулович
20
Гладкий
20
Бельханда
5
Вукоевич
5
Вукоевич
20
Бельханда
20
Гусев
17
Ленс
17
Ленс
20
Гусев
8
Сидорчук
12
Идейе
12
Идейе
8
Сидорчук
9
Мартынюк
4
Гитченко
4
Гитченко
9
Мартынюк
27
Страшкевич
19
Ткачук
19
Ткачук
27
Страшкевич
20
Зенев
97
Марселиньо
97
Марселиньо
20
Зенев
Остались в запасе
Динамо К
Карпаты
16
Алексей Шевченко
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
90
Роман Безус
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Главный тренер
Олег Блохин
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
9
Арман Элла
ЦФ
8
Амбросий Чачуа
АП
23
Роман Мисак
ВР
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
90
Роман Безус
ЦП
92
Дуду
ЛВ
Остались в запасе
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
9
Арман Элла
ЦФ
8
Амбросий Чачуа
АП
23
Роман Мисак
ВР
Главный тренер
Олег Блохин
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Динамо К - Карпаты
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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