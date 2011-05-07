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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Динамо К
Карпаты - Динамо К: обзор матча 07 мая 2011
Карпаты
07.05.2011, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
75'
М. Кополовец
32'
О. Гусев
53'
О. Вукоевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Динамо К
+4
Желтая карточка
Р. Еременко
Желтая карточка
А. Ткачук
Желтая карточка
О. Вукоевич
Замена
А. Гурули
️️️️
Р. Кочиш
Желтая карточка
А. Кравец
ГОЛ! 1:2!
М. Кополовец
Замена
М. Кополовец
️️️️
Д. Кожанов
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Р. Зозуля
Замена
А. Кравец
️️️️
А. Шевченко
Замена
Лукас
️️️️
В. Батиста
Желтая карточка
В. Батиста
ГОЛ! 0:2!
О. Вукоевич
Желтая карточка
Юссуф
Желтая карточка
Р. Кочиш
ГОЛ! 0:1!
О. Гусев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
80
Вильям Батиста
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
10
Роман Зозуля
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
7
Самсон Годвин
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
19
Денис Гармаш
АП
88
Александр Алиев
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
4-1-4-1
1
Богатинов
35
Ощипко
6
Балажиц
20
Гомес
15
Петривский
19
Ткачук
32
Голодюк
30
Кочиш
16
Худобяк
9
Кожанов
80
Батиста
4-3-3
1
Шовковский
21
Данило Силва
3
Бетао
24
Юссуф
3
Попов
20
Гусев
26
Еременко
5
Вукоевич
0
Милевский
7
Шевченко
10
Зозуля
9
Кожанов
18
Кополовец
18
Кополовец
9
Кожанов
30
Кочиш
9
Гурули
9
Гурули
30
Кочиш
80
Батиста
7
Лукас
7
Лукас
80
Батиста
10
Зозуля
19
Гармаш
19
Гармаш
10
Зозуля
7
Шевченко
11
Кравец
11
Кравец
7
Шевченко
Остались в запасе
Карпаты
Динамо К
22
Андрей Тлумак
ВР
7
Самсон Годвин
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
35
Максим Коваль
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
88
Александр Алиев
АП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
22
Андрей Тлумак
ВР
7
Самсон Годвин
ОП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
88
Александр Алиев
АП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Карпаты - Динамо К
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Жуков
(Донецк)
Стадион:
Украина
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