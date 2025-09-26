27 сентября на стадионе «Стад дю Мустуа» «Лорьян» примет «Монако» в рамках 6-го тура Лиги 1. Хозяева борются за выживание и находятся в зоне риска, а гости возглавляют турнирную таблицу и демонстрируют лучшую атакующую линию в чемпионате.

«Лорьян»

Команда проводит непростой старт сезона: всего 4 очка и 17-е место после 5 туров. Главная проблема – нестабильность в обороне, которая проявляется особенно ярко в последних встречах: 13 пропущенных голов в 5 матчах. Единственным светлым пятном остаeтся результативность Айегуна Тосина, забившего 4 раза в 6 играх. Однако даже его усилий не хватает, чтобы прервать серию без побед, которая уже насчитывает 3 матча подряд. «Лорьян» хоть и показывает неплохую игру в атаке, но слишком часто позволяет соперникам создавать моменты у своих ворот.

«Монако»

Монегаски подходят к матчу в статусе лидера Лиги 1, имея 12 очков и лучшую разницу мячей (+6). «Монако» выиграл 4 из 5 матчей и забил больше всех в турнире – 13 мячей. В атаке выделяется Ансу Фати, оформивший 3 гола в 2 матчах. Команда побеждает в 3 турах подряд, но остаeтся уязвимой в обороне – 10 пропущенных мячей в 5 последних играх. Несмотря на это, атакующий потенциал позволяет команде компенсировать ошибки в защите и регулярно брать максимум очков.

Факты о командах

«Лорьян»

Не выигрывает в 3 последних матчах Лиги 1

В среднем: 1.20 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 матчах подряд

13 пропущенных голов за 5 встреч

«Монако»

Побеждает в 3 последних матчах Лиги 1

В среднем: 2.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучшая атака турнира – 13 голов в 5 матчах

Пропускает в 10 играх подряд

Прогноз на матч «Лорьян» – «Монако»

У хозяев серьeзные проблемы в обороне, что делает их уязвимыми против самого результативного клуба Лиги 1. «Монако» находится в отличной форме и продолжает забивать в каждом матче. При этом гости допускают ошибки в защите, поэтому «Лорьян» тоже может рассчитывать на гол. Ожидается результативный матч с перевесом в пользу монегасков.

