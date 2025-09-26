Введите ваш ник на сайте
«Лорьян» – «Монако»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.60

26 сентября 2025 9:29
Лорьян - Монако
27 сент. 2025, суббота 18:00 | Франция. Лига 1, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Монако»
Сделать ставку

27 сентября на стадионе «Стад дю Мустуа» «Лорьян» примет «Монако» в рамках 6-го тура Лиги 1. Хозяева борются за выживание и находятся в зоне риска, а гости возглавляют турнирную таблицу и демонстрируют лучшую атакующую линию в чемпионате.

«Лорьян»

Команда проводит непростой старт сезона: всего 4 очка и 17-е место после 5 туров. Главная проблема – нестабильность в обороне, которая проявляется особенно ярко в последних встречах: 13 пропущенных голов в 5 матчах. Единственным светлым пятном остаeтся результативность Айегуна Тосина, забившего 4 раза в 6 играх. Однако даже его усилий не хватает, чтобы прервать серию без побед, которая уже насчитывает 3 матча подряд. «Лорьян» хоть и показывает неплохую игру в атаке, но слишком часто позволяет соперникам создавать моменты у своих ворот.

«Монако»

Монегаски подходят к матчу в статусе лидера Лиги 1, имея 12 очков и лучшую разницу мячей (+6). «Монако» выиграл 4 из 5 матчей и забил больше всех в турнире – 13 мячей. В атаке выделяется Ансу Фати, оформивший 3 гола в 2 матчах. Команда побеждает в 3 турах подряд, но остаeтся уязвимой в обороне – 10 пропущенных мячей в 5 последних играх. Несмотря на это, атакующий потенциал позволяет команде компенсировать ошибки в защите и регулярно брать максимум очков.

Факты о командах

«Лорьян»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах Лиги 1
  • В среднем: 1.20 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • 13 пропущенных голов за 5 встреч

«Монако»

  • Побеждает в 3 последних матчах Лиги 1
  • В среднем: 2.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучшая атака турнира – 13 голов в 5 матчах
  • Пропускает в 10 играх подряд

Личные встречи
19% (5)
35% (9)
46% (12)
27
Забитых мячей
46
1.04
В среднем за матч
1.77
3:2
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
2 : 2
17.03.2024
Лорьян
Франция. Лига 1, 5 тур
Лорьян
2 : 2
17.09.2023
Монако
Франция. Лига 1, 31 тур
Монако
3 : 1
16.04.2023
Лорьян
Франция. Лига 1, 18 тур
Лорьян
2 : 2
11.01.2023
Монако
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
0 : 0
13.02.2022
Лорьян
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1 : 0
13.08.2021
Монако
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
2 : 2
14.02.2021
Лорьян
Франция. Лига 1, 18 тур
Лорьян
2 : 5
06.01.2021
Монако
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
Монако
1 : 0
19.12.2018
Лорьян
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
4 : 0
22.01.2017
Лорьян
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
0 : 3
18.11.2016
Монако
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
0 : 2
17.01.2016
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 3
20.09.2015
Лорьян
Франция. Лига 1, 38 тур
Лорьян
0 : 1
23.05.2015
Монако
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
1 : 2
10.08.2014
Лорьян
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
2 : 2
01.02.2014
Монако
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
1 : 0
15.09.2013
Лорьян
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
3 : 1
12.02.2011
Лорьян
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
Монако
0 : 0
26.10.2010
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
2 : 1
25.09.2010
Монако
Франция. Лига 1, 36 тур
Лорьян
2 : 2
05.05.2010
Монако
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
2 : 0
22.08.2009
Лорьян
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
1 : 1
07.02.2009
Монако
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
2 : 0
13.09.2008
Лорьян
Франция. Лига 1, 20 тур
Монако
1 : 0
12.01.2008
Лорьян
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
2 : 1
11.08.2007
Монако
Показать все

Прогноз на матч «Лорьян» – «Монако»

У хозяев серьeзные проблемы в обороне, что делает их уязвимыми против самого результативного клуба Лиги 1. «Монако» находится в отличной форме и продолжает забивать в каждом матче. При этом гости допускают ошибки в защите, поэтому «Лорьян» тоже может рассчитывать на гол. Ожидается результативный матч с перевесом в пользу монегасков.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Монако» – коэффициент 1.60
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

1.60
Победа «Монако»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 Монако Лорьян
