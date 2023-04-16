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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лорьян
Монако - Лорьян: обзор матча 16 апреля 2023
Монако
16.04.2023, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 31 тур
3 : 1
Завершен
Лорьян
14'
К. Дьятта
27'
А. Головин
55'
К. Фолланд
86'
И. Коне (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Лорьян
Замена
М. Аклиуш
️️️️
К. Дьятта
90'
+1
Замена
М. Боадю
️️️️
В. Бен-Йеддер
90'
86'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
И. Коне
Замена
Э. Бен-Сегир
️️️️
К. Фолланд
76'
Замена
И. Якобс
️️️️
А. Головин
76'
Замена
Э. Матацо
️️️️
М. Камара
76'
75'
Замена
С. Дукуре
️️️️
Б. Дьенг
63'
Замена
И. Бонке
️️️️
Ж. Понко
ГОЛ! 3:0!
К. Фолланд
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
55'
46'
Замена
Д. Йонгва
️️️️
Й. Катлин
46'
Замена
А. Аушиш
️️️️
Ж. Макенго
46'
Замена
И. Коне
️️️️
С. Диарра
ГОЛ! 2:0!
А. Головин
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
27'
25'
Желтая карточка
И. Силва
ГОЛ! 1:0!
К. Дьятта
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
18
Бамо Мейте
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
37
Эдан Диоп
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Майрон Боадю
ЦФ
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Максим Вакерс
ЦЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
44
Айман Кари
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
28
Ибрахима Коне
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нюбель
12
Энрике
3
Марипан
5
Дисаси
2
Вандерсон
4
Камара
24
Фофана
10
Головин
15
Дьятта
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
2-2-1-3-2
1
Манноне
3
Тальби
25
Ле Гофф
18
Мейте
19
Абержель
17
Макенго
25
Диарра
21
Понко
10
Катлин
9
Дьенг
2
Силва
4
Камара
8
Матацо
8
Матацо
4
Камара
31
Фолланд
29
Бен-Сегир
29
Бен-Сегир
31
Фолланд
15
Дьятта
11
Аклиуш
11
Аклиуш
15
Дьятта
10
Головин
4
Якобс
4
Якобс
10
Головин
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
10
Катлин
13
Йонгва
13
Йонгва
10
Катлин
21
Понко
8
Бонке
8
Бонке
21
Понко
17
Макенго
24
Аушиш
24
Аушиш
17
Макенго
25
Диарра
28
Коне
28
Коне
25
Диарра
9
Дьенг
22
Дукуре
22
Дукуре
9
Дьенг
Остались в запасе
Монако
Лорьян
1
Томас Дидийон
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Филипп Клеман
38
Ивон Мвого
ВР
5
Максим Вакерс
ЦЗ
44
Айман Кари
ЦП
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
5
Максим Вакерс
ЦЗ
44
Айман Кари
ЦП
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Монако - Лорьян
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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