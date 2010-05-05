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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Монако
Лорьян - Монако: обзор матча 05 мая 2010
Лорьян
05.05.2010, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 36 тур
2 : 2
Завершен
Монако
42'
М. Амалфитано
80'
К. Гамейро
41'
Л. Аруна
71'
М. Маазу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Монако
Желтая карточка
Т. Мангани
ГОЛ! 2:2!
К. Гамейро
Замена
Э. Коста
️️️️
Х. Пабло Пино
Замена
М. Ваируа
️️️️
Я. Мансури
ГОЛ! 1:2!
М. Маазу
Замена
Я. Сагбо
️️️️
А. Алонсо
Замена
Я. Жуффре
️️️️
С. Диарра
Желтая карточка
М. Маазу
Желтая карточка
В. Муратори
Желтая карточка
С. Диарра
Желтая карточка
Д. Траоре
ГОЛ! 1:1!
М. Амалфитано
ГОЛ! 0:1!
Л. Аруна
Желтая карточка
Ф. Одар
Желтая карточка
А. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
23
Язид Мансури
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
13
Джими Траоре
ЛЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
25
Лукман Аруна
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
8
Алехандро Алонсо
ПП
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
19
Марама Ваируа
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
6
Дистель Зола
ЦП
6
Эдуардо Коста
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
3-2-4-1
16
Одар
6
Бурийон
21
Морель
6
Бака
16
Дюбарбье
6
Косиельни
27
Диарра
31
Амалфитано
23
Мансури
7
Мвуэмба
9
Гамейро
3-2-3-1-1
16
Руффье
26
Муратори
20
Модесто
28
Пюйгренье
12
Адриано
13
Траоре
8
Алонсо
6
Мангани
25
Аруна
99
Пино
22
Маазу
27
Диарра
8
Жуффре
8
Жуффре
27
Диарра
23
Мансури
19
Ваируа
19
Ваируа
23
Мансури
99
Пино
6
Эдуардо Коста
6
Эдуардо Коста
99
Пино
8
Алонсо
20
Сагбо
20
Сагбо
8
Алонсо
Остались в запасе
Лорьян
Монако
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
16
Лионель Каппоне
ВР
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
6
Дистель Зола
ЦП
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
27
Йерко Леко
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
16
Лионель Каппоне
ВР
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
Остались в запасе
6
Дистель Зола
ЦП
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
27
Йерко Леко
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Лорьян - Монако
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Мустуар
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