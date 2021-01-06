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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Монако
Лорьян - Монако: обзор матча 06 января 2021
Лорьян
06.01.2021, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 5
Завершен
Монако
31'
Т. Моффи
67'
Э. Гравийон
9'
А. Дисаси
64'
А. Головин
68'
К. Фолланд
78'
С. Диоп
89'
Г. Марипан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Монако
89'
ГОЛ! 2:5!
Г. Марипан
Замена
С. Марво
️️️️
Й. Висса
84'
Замена
Ж. Эрго
️️️️
Л. Абержель
83'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
А. Лорьенте
83'
83'
Замена
️️️️
Р. Агилар
78'
ГОЛ! 2:4!
С. Диоп
Пас отдал
К. Фолланд
Замена
А. Грбич
️️️️
Т. Моффи
73'
73'
Замена
С. Йоветич
️️️️
В. Бен-Йеддер
68'
ГОЛ! 2:3!
К. Фолланд
Пас отдал
Г. Марипан
ГОЛ! 2:2!
Э. Гравийон
67'
66'
Желтая карточка
С. Диоп
64'
ГОЛ! 1:2!
А. Головин
Пас отдал
Д. Сидибе
64'
Замена
А. Головин
️️️️
Ж. Мартинш
Замена
Т. Чалоба
️️️️
К. Буагар
61'
Красная карточка
Ж. Делаплас
48'
46'
Замена
Г. Марипан
️️️️
А. Дисаси
46'
Замена
️️️️
В. Геббельс
Желтая карточка
А. Лорьенте
34'
ГОЛ! 1:1!
Т. Моффи
31'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Дисаси
6'
Желтая карточка
Ж. Мартинш
3'
Желтая карточка
Д. Сидибе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
6
Тома Монконду
ОП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Монако
1
Вито Манноне
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Нарди
25
Ле Гофф
55
Гравийон
21
Морель
19
Абержель
6
Монконду
22
Делаплас
9
Висса
17
Буагар
45
Лорьенте
9
Моффи
4-1-1-2-2
1
Манноне
2
Агилар
5
Бадьяшиль
21
Дисаси
12
Энрике
14
Чуамени
24
Фофана
10
Мартинш
10
Диоп
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
19
Абержель
14
Эрго
14
Эрго
19
Абержель
9
Моффи
9
Грбич
9
Грбич
9
Моффи
45
Лорьенте
28
Ле Фе
28
Ле Фе
45
Лорьенте
17
Буагар
99
Чалоба
99
Чалоба
17
Буагар
9
Висса
12
Марво
12
Марво
9
Висса
69
Геббельс
69
Геббельс
21
Дисаси
3
Марипан
3
Марипан
21
Дисаси
10
Мартинш
10
Головин
10
Головин
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Лорьян
Монако
25
Стефан Диарра
ПВ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
25
Стефан Диарра
ПВ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Лорьян - Монако
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
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