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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лорьян
Монако - Лорьян: обзор матча 14 февраля 2021
Монако
14.02.2021, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 25 тур
2 : 2
Завершен
Лорьян
48'
В. Бен-Йеддер (П)
90+3'
В. Бен-Йеддер
7'
Т. Моффи (П)
62'
Т. Моффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Лорьян
ГОЛ! 2:2!
В. Бен-Йеддер
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Т. Чалоба
88'
Желтая карточка
М. Дрейер
84'
Замена
П. Амель
️️️️
У. Мендес
Замена
П. Пеллегри
️️️️
К. Энрике
80'
78'
Замена
К. Буагар
️️️️
Й. Висса
78'
Замена
Ж. Делаплас
️️️️
Э. Ле Фе
71'
Замена
Т. Чалоба
️️️️
Т. Монконду
71'
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Л. Абержель
Замена
Р. Агилар
️️️️
С. Диоп
67'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
Д. Сидибе
67'
62'
ГОЛ! 1:2!
Т. Моффи
Замена
С. Фабрегас
️️️️
О. Чуамени
58'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Бен-Йеддер
48'
Замена
С. Йоветич
️️️️
К. Дьятта
46'
Желтая карточка
О. Чуамени
45'
Желтая карточка
С. Диоп
39'
35'
Желтая карточка
У. Мендес
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Моффи
Желтая карточка
Б. Леком
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
6
Тома Монконду
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
9
Терем Моффи
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Лорьян
1
Тедди Бартуше
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Леком
12
Энрике
3
Марипан
5
Бадьяшиль
19
Сидибе
14
Чуамени
24
Фофана
10
Диоп
15
Дьятта
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
3-4-1-1-1
1
Дрейер
15
Лапорт
21
Морель
55
Гравийон
14
Эрго
6
Монконду
19
Абержель
17
Мендес
28
Ле Фе
9
Висса
9
Моффи
19
Сидибе
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
19
Сидибе
10
Диоп
2
Агилар
2
Агилар
10
Диоп
14
Чуамени
4
Фабрегас
4
Фабрегас
14
Чуамени
12
Энрике
9
Пеллегри
9
Пеллегри
12
Энрике
15
Дьятта
9
Йоветич
9
Йоветич
15
Дьятта
6
Монконду
99
Чалоба
99
Чалоба
6
Монконду
9
Висса
17
Буагар
17
Буагар
9
Висса
28
Ле Фе
22
Делаплас
22
Делаплас
28
Ле Фе
19
Абержель
18
Лемуан
18
Лемуан
19
Абержель
17
Мендес
29
Амель
29
Амель
17
Мендес
Остались в запасе
Монако
Лорьян
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Тедди Бартуше
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
Остались в запасе
1
Тедди Бартуше
ВР
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Монако - Лорьян
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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