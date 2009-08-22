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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лорьян
Монако - Лорьян: обзор матча 22 августа 2009
Монако
22.08.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 0
Завершен
Лорьян
22'
Ф. Нимани
33'
Нене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Лорьян
Желтая карточка
М. Амалфитано
Замена
Л. Аруна
️️️️
Л. Аруна
Желтая карточка
Я. Сагбо
Желтая карточка
Д. Траоре
Замена
А. Мвуэмба
️️️️
Я. Мансури
Замена
Я. Сагбо
️️️️
Д. Бакар
Замена
И. Лоло
️️️️
Ф. Нимани
Замена
С. Диарра
️️️️
Г. Пеньяльба
Замена
Д. Фаншон
️️️️
О. Монтеррубио
ГОЛ! 2:0!
Нене
Желтая карточка
Г. Пеньяльба
ГОЛ! 1:0!
Ф. Нимани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
12
Нене
ЛП
15
Диего Перес
ЦП
6
Эдуардо Коста
ЦП
8
Алехандро Алонсо
ПП
21
Джамель Бакар
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
23
Язид Мансури
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
8
Пьер Дюкасс
ЦП
27
Сигамари Диарра
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
4-4-2
16
Руффье
13
Траоре
12
Адриано
28
Пюйгренье
27
Монгонгю
12
Нене
15
Перес
6
Эдуардо Коста
8
Алонсо
88
Нимани
21
Бакар
3-2-3-2
16
Одар
6
Пеньяльба
21
Морель
6
Косиельни
0
Жентон
6
Бака
0
Монтеррубио
23
Мансури
31
Амалфитано
19
Ваируа
9
Гамейро
88
Нимани
5
Лоло
5
Лоло
88
Нимани
Аруна
25
Аруна
25
Аруна
Аруна
21
Бакар
20
Сагбо
20
Сагбо
21
Бакар
6
Пеньяльба
27
Диарра
27
Диарра
6
Пеньяльба
0
Монтеррубио
0
Фаншон
0
Фаншон
0
Монтеррубио
23
Мансури
7
Мвуэмба
7
Мвуэмба
23
Мансури
Остались в запасе
Монако
Лорьян
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
Главный тренер
Ги Лякомб
8
Пьер Дюкасс
ЦП
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
Остались в запасе
8
Пьер Дюкасс
ЦП
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Монако - Лорьян
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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