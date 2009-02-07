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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Монако
Лорьян - Монако: обзор матча 07 февраля 2009
Лорьян
07.02.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 1
Завершен
Монако
60'
Ф. Абриэль
21'
Й. Молло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Монако
Желтая карточка
С. Маршаль
Замена
Д. Бакар
️️️️
А. Ликата
Желтая карточка
Н. Покривац
Замена
Ф. Нимани
️️️️
П. Чу-Юн
Замена
А. Айю
️️️️
М. Ваируа
ГОЛ! 1:1!
Ф. Абриэль
Замена
Б. Жентон
️️️️
М. Сиани
Замена
Я. Жуффре
️️️️
Г. Обертан
ГОЛ! 0:1!
Й. Молло
14'
Желтая карточка
Ж. Госсо
Желтая карточка
М. Сиани
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
6
Жан Кальве
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
32
Габриэль Обертан
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
19
Патрик Мюллер
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
89
Йоан Молло
ЦП
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
27
Никола Покривац
ЦП
99
Хуан Пабло Пино
АП
10
Александр Ликата
ПП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Гомес
Лорьян
40
Альбан Жуанель
ВР
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Хамед Намуши
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
23
Язид Мансури
ЦП
Монако
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
8
Кевин Диаз
ЛП
21
Джамель Бакар
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
3-2-3-2
16
Каппоне
5
Маршаль
21
Морель
6
Кальве
14
Ле Лан
13
Сиани
7
Абриэль
31
Амалфитано
32
Обертан
19
Ваируа
9
Гамейро
3-4-1-1
16
Руффье
12
Адриано
19
Мюллер
26
Муратори
10
Ликата
19
Госсо
27
Покривац
89
Молло
99
Пино
30
Пак Чу-Юн
13
Сиани
0
Жентон
0
Жентон
13
Сиани
32
Обертан
8
Жуффре
8
Жуффре
32
Обертан
19
Ваируа
24
Айю
24
Айю
19
Ваируа
10
Ликата
21
Бакар
21
Бакар
10
Ликата
30
Пак Чу-Юн
88
Нимани
88
Нимани
30
Пак Чу-Юн
Остались в запасе
Лорьян
Монако
40
Альбан Жуанель
ВР
8
Хамед Намуши
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
23
Язид Мансури
ЦП
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
8
Кевин Диаз
ЛП
Главный тренер
Рикарду Гомес
Остались в запасе
40
Альбан Жуанель
ВР
8
Хамед Намуши
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
23
Язид Мансури
ЦП
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
8
Кевин Диаз
ЛП
Главный тренер
Рикарду Гомес
Статистика матча Лорьян - Монако
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Жан-Шарль Койлье
(Сент-Квентин)
Стадион:
Мустуар
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