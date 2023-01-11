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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Монако
Лорьян - Монако: обзор матча 11 января 2023
Лорьян
11.01.2023, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 2
Завершен
Монако
75'
Д. Уаттара
77'
Т. Моффи
61'
Б. Эмболо
90+3'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Монако
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
И. Якобс
Замена
С. Диарра
️️️️
Д. Уаттара
85'
Замена
И. Коне
️️️️
Т. Моффи
85'
83'
Замена
М. Боадю
️️️️
А. Головин
83'
Замена
И. Якобс
️️️️
Э. Бен-Сегир
ГОЛ! 2:1!
Т. Моффи
Пас отдал
Д. Уаттара
77'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уаттара
Пас отдал
Э. Ле Фе
75'
Замена
Ж. Понко
️️️️
И. Бонке
63'
62'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
К. Дьятта
62'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
Б. Эмболо
61'
ГОЛ! 0:1!
Б. Эмболо
Пас отдал
М. Камара
Желтая карточка
И. Бонке
42'
37'
Желтая карточка
К. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
18
Бамо Мейте
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Лорьян
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
17
Кентен Буагар
АП
24
Адиль Аушиш
АП
21
Жюльен Понко
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Манноне
25
Ле Гофф
3
Тальби
24
Калюлю
19
Абержель
18
Мейте
8
Бонке
28
Ле Фе
10
Катлин
11
Уаттара
9
Моффи
4-1-1-3-1
1
Нюбель
2
Вандерсон
3
Марипан
5
Дисаси
12
Энрике
4
Камара
24
Фофана
15
Дьятта
29
Бен-Сегир
10
Головин
7
Эмболо
8
Бонке
21
Понко
21
Понко
8
Бонке
11
Уаттара
25
Диарра
25
Диарра
11
Уаттара
9
Моффи
28
Коне
28
Коне
9
Моффи
29
Бен-Сегир
4
Якобс
4
Якобс
29
Бен-Сегир
15
Дьятта
10
Мартинш
10
Мартинш
15
Дьятта
10
Головин
10
Боадю
10
Боадю
10
Головин
7
Эмболо
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
7
Эмболо
Остались в запасе
Лорьян
Монако
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
17
Кентен Буагар
АП
24
Адиль Аушиш
АП
2
Игор Силва
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
17
Кентен Буагар
АП
24
Адиль Аушиш
АП
2
Игор Силва
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Лорьян - Монако
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
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