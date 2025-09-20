Введите ваш ник на сайте
«Мальорка» – «Атлетико»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

20 сентября 2025 9:52
Мальорка - Атлетико
21 сент. 2025, воскресенье 17:15 | Испания. Примера, 5 тур
Перейти в онлайн матча
21 сентября на стадионе «Сон Моиш» «Мальорка» примет «Атлетико» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Хозяева продолжают бороться за первые победы в сезоне, в то время как мадридцы постепенно набирают обороты.

«Мальорка»

После четырeх туров «Мальорка» набрала лишь одно очко и занимает 19-е место. Команда не выигрывает уже семь матчей подряд, и проблемы видны как в атаке, так и в обороне. При этом Ведат Мурики остаeтся главным оружием в атаке – он забил 3 гола в трeх играх и демонстрирует стабильность.

В последних пяти встречах «Мальорка» забила 6 мячей, но пропустила 9. Команда регулярно создаeт моменты, но оборонительные ошибки приводят к потерям очков. Также она пропускает в каждом из последних четырeх матчей.

«Атлетико»

Мадридский клуб идeт на 11-й позиции с 5 очками. После неудачи в стартовом туре «Атлетико» постепенно стабилизируется: ничьи с «Алавесом» и «Эльче» сменились победой над «Вильярреалом» (2:0). В середине недели команда уступила «Ливерпулю» в Лиге чемпионов, но в чемпионате выглядит достаточно надeжно.

За последние пять матчей «Атлетико» забил 7 и пропустил 7 голов. Ключевым показателем остаeтся стабильность в атаке – клуб забивает в шести матчах подряд. Пабло Барриос с тремя голами является лучшим бомбардиром команды.

Факты о командах

«Мальорка»

  • 19-е место в таблице, 1 очко после четырeх туров.
  • Не выигрывает 7 матчей подряд.
  • Пропускает в 4 последних встречах.
  • В последних 5 матчах: 6 забитых и 9 пропущенных голов.

«Атлетико»

  • 11-е место, 5 очков после четырeх туров.
  • Забивает в 6 последних матчах.
  • В последних 5 играх: 7 забитых и 7 пропущенных мячей.
  • Не проигрывает 3 тура подряд.

Личные встречи
32% (7)
23% (5)
45% (10)
21
Забитых мячей
29
0.95
В среднем за матч
1.32
4:1
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2 : 0
01.02.2025
Мальорка
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
0 : 1
10.11.2024
Атлетико
Испания. Примера, 34 тур
Мальорка
0 : 1
04.05.2024
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
1 : 0
25.11.2023
Мальорка
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
3 : 1
26.04.2023
Мальорка
Испания. Примера, 14 тур
Мальорка
1 : 0
09.11.2022
Атлетико
Испания. Примера, 31 тур
Мальорка
1 : 0
09.04.2022
Атлетико
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
1 : 2
04.12.2021
Мальорка
Испания. Примера, 34 тур
Атлетико
3 : 0
03.07.2020
Мальорка
Испания. Примера, 6 тур
Мальорка
0 : 2
25.09.2019
Атлетико
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
0 : 0
26.05.2013
Мальорка
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
1 : 1
06.01.2013
Атлетико
Испания. Примера, 28 тур
Мальорка
2 : 1
18.03.2012
Атлетико
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
1 : 1
23.10.2011
Мальорка
Испания. Примера, 38 тур
Мальорка
3 : 4
21.05.2011
Атлетико
Испания. Примера, 19 тур
Атлетико
3 : 0
17.01.2011
Мальорка
Испания. Примера, 27 тур
Мальорка
4 : 1
21.03.2010
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
1 : 1
24.10.2009
Мальорка
Испания. Примера, 28 тур
Мальорка
2 : 0
22.03.2009
Атлетико
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
2 : 0
01.11.2008
Мальорка
Испания. Примера, 21 тур
Мальорка
1 : 0
27.01.2008
Атлетико
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
1 : 1
02.09.2007
Мальорка
Показать все

Прогноз на матч

Форма команд прямо указывает на то, что «Атлетико» выглядит фаворитом. «Мальорка» пока нестабильна и допускает слишком много ошибок в обороне, что может стать решающим фактором. При этом хозяева в последних турах стабильно забивают, и именно это может помочь им зацепиться за результат.

Ожидается, что «Атлетико» возьмeт три очка за счeт более сбалансированной игры, но хозяева способны навязать борьбу и отличиться хотя бы раз.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Атлетико» – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 – коэффициент 1.90

Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Атлетико Мальорка
Рекомендуем
