21 сентября на стадионе «Сон Моиш» «Мальорка» примет «Атлетико» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Хозяева продолжают бороться за первые победы в сезоне, в то время как мадридцы постепенно набирают обороты.

«Мальорка»

После четырeх туров «Мальорка» набрала лишь одно очко и занимает 19-е место. Команда не выигрывает уже семь матчей подряд, и проблемы видны как в атаке, так и в обороне. При этом Ведат Мурики остаeтся главным оружием в атаке – он забил 3 гола в трeх играх и демонстрирует стабильность.

В последних пяти встречах «Мальорка» забила 6 мячей, но пропустила 9. Команда регулярно создаeт моменты, но оборонительные ошибки приводят к потерям очков. Также она пропускает в каждом из последних четырeх матчей.

«Атлетико»

Мадридский клуб идeт на 11-й позиции с 5 очками. После неудачи в стартовом туре «Атлетико» постепенно стабилизируется: ничьи с «Алавесом» и «Эльче» сменились победой над «Вильярреалом» (2:0). В середине недели команда уступила «Ливерпулю» в Лиге чемпионов, но в чемпионате выглядит достаточно надeжно.

За последние пять матчей «Атлетико» забил 7 и пропустил 7 голов. Ключевым показателем остаeтся стабильность в атаке – клуб забивает в шести матчах подряд. Пабло Барриос с тремя голами является лучшим бомбардиром команды.

Прогноз на матч

Форма команд прямо указывает на то, что «Атлетико» выглядит фаворитом. «Мальорка» пока нестабильна и допускает слишком много ошибок в обороне, что может стать решающим фактором. При этом хозяева в последних турах стабильно забивают, и именно это может помочь им зацепиться за результат.

Ожидается, что «Атлетико» возьмeт три очка за счeт более сбалансированной игры, но хозяева способны навязать борьбу и отличиться хотя бы раз.

Рекомендации для ставок