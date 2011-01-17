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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Мальорка
Атлетико - Мальорка: обзор матча 17 января 2011
Атлетико
17.01.2011, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
3 : 0
Завершен
Мальорка
13'
Х. Валера
34'
Д. Форлан
90+4'
Х. Антонио Рейес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Мальорка
ГОЛ! 3:0!
Х. Антонио Рейес
Пас отдал
Хуанфран
+4
Красная карточка
Д. Де Гузман
Желтая карточка
М. Перейра
Замена
Д. Коста
️️️️
Ф. Мерида
Желтая карточка
П. Ассунсао
Замена
Ф. Кавенаги
️️️️
Р. Гонсалес
Желтая карточка
Д. Форлан
Замена
Ф. Луис
️️️️
Д. Форлан
Красная карточка
А. Лопес
Желтая карточка
П. Сендрос
Желтая карточка
Э. Нсуе
Замена
Хуанфран
️️️️
Элиас
ГОЛ! 2:0!
Д. Форлан
Пас отдал
Тиагу
Замена
Г. Кастро
️️️️
В. Касадесус
ГОЛ! 1:0!
Х. Валера
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
30
Томаш Уйфалуши
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
7
Элиас
АП
19
Хосе Антонио Рейес
ПВ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Кевин
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
7
Мишель Перейра
ЛП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ПП
9
Пьер Вебо
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Атлетико
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
4-3-2-1
43
Де Хеа
3
Лопес
30
Уйфалуши
2
Годин
20
Валера
5
Тиагу
12
Ассунсао
8
Мерида
7
Элиас
19
Рейес
10
Форлан
4-4-2
13
Ават
22
Сендрос
16
Нуньеш
3
Гонсалес
3
Кевин
10
Нсуе
18
Де Гузман
3
Виктор
7
Перейра
11
Касадесус
9
Вебо
10
Форлан
16
Луис
16
Луис
10
Форлан
7
Элиас
20
Хуанфран
20
Хуанфран
7
Элиас
8
Мерида
19
Коста
19
Коста
8
Мерида
11
Касадесус
5
Кастро
5
Кастро
11
Касадесус
3
Гонсалес
79
Кавенаги
79
Кавенаги
3
Гонсалес
Остались в запасе
Атлетико
Мальорка
1
Жоэль
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Коке
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Коке
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Атлетико - Мальорка
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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