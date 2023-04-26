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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Мальорка
Атлетико - Мальорка: обзор матча 26 апреля 2023
Атлетико
26.04.2023, среда, 20:30
Испания. Примера, 31 тур
3 : 1
Завершен
Мальорка
45+2'
Р. Де Пауль
47'
А. Мората
77'
Я. Карраско
20'
М. Настасич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Мальорка
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Коке
79'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Мората
79'
ГОЛ! 3:1!
Я. Карраско
Пас отдал
А. Гризманн
77'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Р. Де Пауль
63'
Замена
П. Барриос
️️️️
Т. Лемар
63'
56'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
М. Морланес
56'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Анхель
56'
Замена
В. Мурики
️️️️
Абдон
ГОЛ! 2:1!
А. Мората
Пас отдал
Н. Молина
47'
46'
Замена
А. Санчес
️️️️
М. Настасич
ГОЛ! 1:1!
Р. Де Пауль
Пас отдал
А. Гризманн
45'
+2
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Настасич
Пас отдал
Д. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Тома Лемар
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
13
Лео Роман
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
24
Бенхамин Гарай
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Тофол Монтиэль
АП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
3-3-2-2
13
Грбич
22
Эрмосо
20
Хименес
20
Молина
7
Де Пауль
6
Коке
28
Витсель
10
Карраско
18
Лемар
21
Мората
7
Гризманн
3-2-2-1-2
1
Райкович
24
Вальент
22
Настасич
3
Копете
24
Маффео
24
Коста
8
Морланес
14
Баба
14
Родригес
9
Абдон
9
Анхель
7
Де Пауль
8
Ньигес
8
Ньигес
7
Де Пауль
18
Лемар
8
Барриос
8
Барриос
18
Лемар
6
Коке
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
6
Коке
21
Мората
10
Корреа
10
Корреа
21
Мората
22
Настасич
6
Санчес
6
Санчес
22
Настасич
9
Анхель
7
Кан Ин
7
Кан Ин
9
Анхель
8
Морланес
21
Ндиайе
21
Ндиайе
8
Морланес
9
Абдон
19
Мурики
19
Мурики
9
Абдон
Остались в запасе
Атлетико
Мальорка
31
Антонио Гомис
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Доминик Грейф
ВР
13
Лео Роман
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
24
Бенхамин Гарай
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
13
Лео Роман
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
24
Бенхамин Гарай
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
8
Тофол Монтиэль
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Атлетико - Мальорка
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Okko
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