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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Мальорка
Атлетико - Мальорка: обзор матча 25 ноября 2023
Атлетико
25.11.2023, суббота, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
64'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Мальорка
Замена
Х. Хименес
️️️️
С. Аспиликуэта
82'
Замена
М. Депай
️️️️
А. Мората
82'
82'
Замена
Х. Льябрес
️️️️
А. Латорре
82'
Замена
П. Маффео
️️️️
Х. Копете
74'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Д. Родригес
Замена
С. Ньигес
️️️️
С. Лино
71'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
М. Эрмосо
64'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Коке
63'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
А. Корреа
63'
62'
Замена
О. Маскарель
️️️️
А. Санчес
62'
Замена
К. Ларин
️️️️
Абдон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
(К)
АП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
14
Даниэль Луна
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
2-4-2-2
13
Облак
22
Эрмосо
3
Аспиликуэта
14
Льоренте
6
Коке
28
Витсель
8
Барриос
16
Лино
10
Корреа
21
Мората
7
Гризманн
3-3-2-1-1
1
Райкович
24
Вальент
22
Настасич
3
Копете
20
Гонсалес
11
Кошта
3
Латорре
6
Санчес
10
Дардер
14
Родригес
9
Абдон
3
Аспиликуэта
20
Хименес
20
Хименес
3
Аспиликуэта
16
Лино
8
Ньигес
8
Ньигес
16
Лино
6
Коке
7
Де Пауль
7
Де Пауль
6
Коке
10
Корреа
17
Рикельме
17
Рикельме
10
Корреа
21
Мората
10
Депай
10
Депай
21
Мората
3
Копете
24
Маффео
24
Маффео
3
Копете
6
Санчес
8
Маскарель
8
Маскарель
6
Санчес
3
Латорре
19
Льябрес
19
Льябрес
3
Латорре
14
Родригес
21
Ндиайе
21
Ндиайе
14
Родригес
9
Абдон
9
Ларин
9
Ларин
9
Абдон
Остались в запасе
Атлетико
Мальорка
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
14
Даниэль Луна
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
14
Даниэль Луна
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Атлетико - Мальорка
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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