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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Атлетико
Мальорка - Атлетико: обзор матча 09 ноября 2022
Мальорка
09.11.2022, среда, 23:30
Испания. Примера, 14 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
16'
В. Мурики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Атлетико
90'
+6
Желтая карточка
А. Корреа
Желтая карточка
М. Вальент
90'
+4
Желтая карточка
К. Гренье
90'
+3
Замена
Ф. Руссо
️️️️
Д. Гонсалес
90'
+1
Замена
Абдон
️️️️
В. Мурики
87'
Замена
К. Гренье
️️️️
А. Санчес
72'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Л. Кан Ин
72'
Желтая карточка
И. Руис де Галаррета
71'
69'
Замена
С. Регилон
️️️️
Рейнилду
69'
Замена
Коке
️️️️
Р. Де Пауль
59'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Я. Карраско
Замена
Р. Батталья
️️️️
И. Баба
46'
Желтая карточка
Л. Кан Ин
36'
34'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
30'
Замена
А. Корреа
️️️️
Н. Молина
Желтая карточка
И. Баба
26'
ГОЛ! 1:0!
В. Мурики
Пас отдал
Х. Коста
16'
15'
Желтая карточка
Н. Молина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
9
Абдон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Райкович
3
Копете
21
Раильо
24
Вальент
24
Коста
20
Гонсалес
6
Санчес
16
Руис де Галаррета
14
Баба
7
Кан Ин
19
Мурики
4-3-1-2
13
Облак
20
Молина
18
Фелипе
15
Савич
17
Рейнилду
14
Льоренте
7
Де Пауль
28
Витсель
10
Карраско
21
Мората
7
Гризманн
20
Гонсалес
4
Руссо
4
Руссо
20
Гонсалес
6
Санчес
19
Гренье
19
Гренье
6
Санчес
14
Баба
6
Батталья
6
Батталья
14
Баба
7
Кан Ин
21
Ндиайе
21
Ндиайе
7
Кан Ин
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
17
Рейнилду
3
Регилон
3
Регилон
17
Рейнилду
7
Де Пауль
6
Коке
6
Коке
7
Де Пауль
10
Карраско
18
Лемар
18
Лемар
10
Карраско
20
Молина
10
Корреа
10
Корреа
20
Молина
Остались в запасе
Мальорка
Атлетико
1
Доминик Грейф
ВР
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
9
Анхель
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
13
Лео Роман
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
9
Анхель
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
57
Серхио Диес
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Мальорка - Атлетико
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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