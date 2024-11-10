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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Атлетико
Мальорка - Атлетико: обзор матча 10 ноября 2024
Мальорка
10.11.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 13 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
61'
Х. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Атлетико
90'
+4
Желтая карточка
А. Корреа
86'
Замена
К. Галлахер
️️️️
Р. Рикельме
83'
Желтая карточка
Рейнилду
Замена
Д. Луна
️️️️
М. Морланес
83'
Замена
А. Санчес
️️️️
Р. Наварро
75'
Замена
Д. Родригес
️️️️
П. Маффео
75'
Замена
Абдон
️️️️
К. Ларин
69'
Замена
Шикинью
️️️️
С. Дардер
69'
63'
Замена
А. Витсель
️️️️
К. Лангле
62'
Замена
А. Серлот
️️️️
Х. Альварес
62'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
А. Гризманн
62'
Замена
А. Корреа
️️️️
Д. Симеоне
61'
ГОЛ! 0:1!
Х. Альварес
Пас отдал
Д. Симеоне
Желтая карточка
С. Кошта
57'
10'
Желтая карточка
К. Лангле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
21
Антонио Раильо
(К)
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
6
Коке
(К)
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
19
Хави Льябрес
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Даниэль Луна
АП
9
Абдон
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-1-3-2
1
Грейф
22
Мохика
21
Раильо
24
Вальент
24
Маффео
11
Кошта
23
Наварро
8
Морланес
10
Дардер
19
Мурики
9
Ларин
4-2-2-2
13
Облак
20
Молина
2
Лангле
20
Хименес
17
Рейнилду
6
Коке
8
Барриос
17
Рикельме
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
23
Наварро
6
Санчес
6
Санчес
23
Наварро
24
Маффео
14
Родригес
14
Родригес
24
Маффео
8
Морланес
14
Луна
14
Луна
8
Морланес
10
Дардер
10
Шикинью
10
Шикинью
10
Дардер
9
Ларин
9
Абдон
9
Абдон
9
Ларин
2
Лангле
28
Витсель
28
Витсель
2
Лангле
17
Рикельме
8
Галлахер
8
Галлахер
17
Рикельме
7
Гризманн
7
Де Пауль
7
Де Пауль
7
Гризманн
20
Симеоне
10
Корреа
10
Корреа
20
Симеоне
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
Остались в запасе
Мальорка
Атлетико
13
Лео Роман
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
19
Хави Льябрес
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
19
Хави Льябрес
ЦП
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Мальорка - Атлетико
2
3
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
16
Офсайды
3
1
Количество передач
527
478
Сейвы
1
5
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.63
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
0 : 0
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
- : -
02.12.2026
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2 : 3
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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