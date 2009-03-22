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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Атлетико
Мальорка - Атлетико: обзор матча 22 марта 2009
Мальорка
22.03.2009, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико
22'
А. Адурис
90'
Г. Кастро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Атлетико
Замена
П. Вебо
️️️️
А. Адурис
+1
ГОЛ! 2:0!
Г. Кастро
Замена
Г. Кастро
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
️️️️
Ф. Варела
Желтая карточка
Х. Луис Марти
Желтая карточка
П. Ибаньес
Замена
Э. Банега
️️️️
И. Камачо
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
Д. Хейтинга
Травма
Д. Наварро
+1
+1
Травма
Д. Хейтинга
Травма
Х. Аранго
Желтая карточка
Т. Уйфалуши
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Пас отдал
Х. Аранго
14'
Замена
Г. Сейтаридис
️️️️
А. Лопес
12'
Травма
А. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛВ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
23
Клебер Сантана
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
АП
19
Фернандо Варела
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Атлетико
1
Леонардо Франко
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
30
Томаш Уйфалуши
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ПЗ
20
Симау
ЛП
14
Рауль Гарсия
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
9
Пьер Вебо
ЦФ
Атлетико
0
Грегори Купе
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
2
Георгиос Сейтаридис
ПЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
3-2-3-1
13
Ават
21
Айосе
4
Наварро
16
Нуньеш
19
Марти
23
Сантана
18
Аранго
14
Хурадо
19
Варела
20
Адурис
4-4-2
1
Франко
5
Хейтинга
30
Уйфалуши
19
Ибаньес
3
Лопес
11
Родригес
14
Гарсия
4
Камачо
20
Симау
10
Форлан
10
Агуэро
14
Хурадо
5
Кастро
5
Кастро
14
Хурадо
20
Адурис
9
Вебо
9
Вебо
20
Адурис
3
Лопес
2
Сейтаридис
2
Сейтаридис
3
Лопес
4
Камачо
11
Банега
11
Банега
4
Камачо
5
Хейтинга
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
5
Хейтинга
Остались в запасе
Мальорка
Атлетико
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
0
Грегори Купе
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Мальорка - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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