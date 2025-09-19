20 сентября на стадионе «Мендисорроса» пройдет матч пятого тура Ла Лиги, в котором «Алавес» примет «Севилью». Обе команды показывают разные подходы к игре: хозяева делают ставку на надежность в обороне, а гости стараются компенсировать слабые защитные действия высокой результативностью в атаке.

«Алавес»

Клуб из Витории уверенно начал сезон и после четырех туров имеет 7 очков. «Алавес» обыграл «Атлетик» в гостях, что стало важным сигналом о его готовности бороться за высокие позиции. Команда отличается организованной обороной – лишь 3 пропущенных мяча в последних пяти встречах. При этом результативность впереди оставляет вопросы: всего 4 забитых гола за тот же отрезок. «Алавес» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей на своем поле, что подтверждает силу команды дома.

«Севилья»

Севильцы начали чемпионат менее стабильно: 4 очка в четырех матчах и 12-е место. «Севилья» умеет действовать ярко в атаке – 8 голов в последних пяти встречах, но при этом команда часто ошибается в обороне, пропустив за этот же отрезок 8 мячей. Гости забивают в каждом матче Ла Лиги и находятся в серии из 12 встреч подряд с голами. Однако слабая игра в защите, где команда пропускает в 9 из 11 последних матчей, остается ключевой проблемой.

Факты о командах

«Алавес»

Победа над «Атлетиком» 1:0 в последнем туре

7 очков в 4 матчах, 7-е место

В среднем: 0.80 забитых и 0.60 пропущенных за игру (последние 5 матчей)

Не проигрывает в 7 из 9 последних игр дома

«Севилья»

4 очка после 4 туров, 12-е место

Забивает в 12 матчах подряд в Ла Лиге

В среднем: 1.60 забитых и 1.60 пропущенных за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

Прогноз на матч «Алавес» – «Севилья»

Матч обещает быть упорным: хозяева будут опираться на дисциплину в защите, а гости наверняка сделают ставку на атаку. «Алавес» способен удержать натиск соперника, но «Севилья» в текущей форме имеет хорошие шансы на результативность, хотя и вряд ли избежит ошибок у своих ворот. Наиболее вероятным сценарием выглядит матч с забитыми голами от обеих сторон, где атакующий потенциал гостей и стабильность хозяев дома могут привести к результативной ничьей или минимальной победе одной из сторон.

Рекомендации для ставок