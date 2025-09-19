Введите ваш ник на сайте
«Алавес» – «Севилья»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

19 сентября 2025 9:08
Алавес - Севилья
20 сент. 2025, суббота 19:30 | Испания. Примера, 5 тур
1.85
Обе команды забьют
20 сентября на стадионе «Мендисорроса» пройдет матч пятого тура Ла Лиги, в котором «Алавес» примет «Севилью». Обе команды показывают разные подходы к игре: хозяева делают ставку на надежность в обороне, а гости стараются компенсировать слабые защитные действия высокой результативностью в атаке.

«Алавес»

Клуб из Витории уверенно начал сезон и после четырех туров имеет 7 очков. «Алавес» обыграл «Атлетик» в гостях, что стало важным сигналом о его готовности бороться за высокие позиции. Команда отличается организованной обороной – лишь 3 пропущенных мяча в последних пяти встречах. При этом результативность впереди оставляет вопросы: всего 4 забитых гола за тот же отрезок. «Алавес» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей на своем поле, что подтверждает силу команды дома.

«Севилья»

Севильцы начали чемпионат менее стабильно: 4 очка в четырех матчах и 12-е место. «Севилья» умеет действовать ярко в атаке – 8 голов в последних пяти встречах, но при этом команда часто ошибается в обороне, пропустив за этот же отрезок 8 мячей. Гости забивают в каждом матче Ла Лиги и находятся в серии из 12 встреч подряд с голами. Однако слабая игра в защите, где команда пропускает в 9 из 11 последних матчей, остается ключевой проблемой.

Факты о командах

«Алавес»

  • Победа над «Атлетиком» 1:0 в последнем туре
  • 7 очков в 4 матчах, 7-е место
  • В среднем: 0.80 забитых и 0.60 пропущенных за игру (последние 5 матчей)
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних игр дома

«Севилья»

  • 4 очка после 4 туров, 12-е место
  • Забивает в 12 матчах подряд в Ла Лиге
  • В среднем: 1.60 забитых и 1.60 пропущенных за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей

Личные встречи
24% (4)
35% (6)
41% (7)
18
Забитых мячей
22
1.06
В среднем за матч
1.29
4:3
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
1 : 1
20.04.2025
Алавес
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
2 : 1
20.09.2024
Севилья
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
2 : 3
12.01.2024
Алавес
Испания. Примера, 2 тур
Алавес
4 : 3
21.08.2023
Севилья
Испания. Кубок, 1/8 финала
Алавес
0 : 1
17.01.2023
Севилья
Испания. Примера, 27 тур
Алавес
0 : 0
04.03.2022
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
2 : 2
20.11.2021
Алавес
Испания. Примера, 38 тур
Севилья
1 : 0
23.05.2021
Алавес
Испания. Примера, 19 тур
Алавес
1 : 2
19.01.2021
Севилья
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1 : 1
02.02.2020
Алавес
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
0 : 1
15.09.2019
Севилья
Испания. Примера, 30 тур
Севилья
2 : 0
04.04.2019
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Алавес
1 : 1
02.12.2018
Севилья
Испания. Примера, 38 тур
Севилья
1 : 0
19.05.2018
Алавес
Испания. Примера, 19 тур
Алавес
1 : 0
14.01.2018
Севилья
Испания. Примера, 26 тур
Алавес
1 : 1
06.03.2017
Севилья
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
2 : 1
01.10.2016
Алавес
Прогноз на матч «Алавес» – «Севилья»

Матч обещает быть упорным: хозяева будут опираться на дисциплину в защите, а гости наверняка сделают ставку на атаку. «Алавес» способен удержать натиск соперника, но «Севилья» в текущей форме имеет хорошие шансы на результативность, хотя и вряд ли избежит ошибок у своих ворот. Наиболее вероятным сценарием выглядит матч с забитыми голами от обеих сторон, где атакующий потенциал гостей и стабильность хозяев дома могут привести к результативной ничьей или минимальной победе одной из сторон.

Рекомендации для ставок

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Ничья – коэффициент 3.40

1.85
Обе команды забьют
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Севилья Алавес
