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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Алавес
Севилья - Алавес: обзор матча 12 января 2024
Севилья
12.01.2024, пятница, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 3
Завершен
Алавес
70'
Р. Мир
82'
Л. Окампос (П)
26'
Н. Теналья
40'
Кике
90'
Р. Дуарте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Алавес
90'
+1
Желтая карточка
Кике
90'
+1
Замена
А. Бланко
️️️️
А. Гевара
90'
ГОЛ! 2:3!
Р. Дуарте
Пас отдал
С. Омородион
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Окампос
82'
81'
Желтая карточка
К. Бенавидес
77'
Замена
А. Сола
️️️️
Х. Гуриди
77'
Замена
Р. Дуарте
️️️️
Л. Риоха
Желтая карточка
М. Диас
73'
72'
Замена
С. Омородион
️️️️
Кике
ГОЛ! 1:2!
Р. Мир
70'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Х. Навас
69'
Желтая карточка
Х. Навас
63'
Желтая карточка
Маркао
58'
Замена
Р. Мир
️️️️
Б. Сумаре
55'
Замена
Д. Соу
️️️️
И. Ракитич
55'
Желтая карточка
Б. Сумаре
50'
Замена
А. Педроса
️️️️
К. Салас
42'
40'
ГОЛ! 0:2!
Кике
Пас отдал
К. Висенте
26'
ГОЛ! 0:1!
Н. Теналья
Пас отдал
Х. Гуриди
23'
Желтая карточка
Р. Марин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
(К)
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
24
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
11
Луис Риоха
(К)
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
33
Виктор Парада
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
16
Томас Мендес
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
70
Хебер Алькаин
ПВ
9
Саму Омородион
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
93
Рамос
23
Маркао
4
Салас
16
Навас
34
Сумаре
11
Ракитич
8
Торрес
7
Окампос
10
Сусо
24
Ромеро
4-1-2-2-1
1
Сивера
2
Горосабель
14
Теналья
16
Марин
16
Лопес
23
Бенавидес
6
Гевара
18
Гуриди
7
Висенте
11
Риоха
19
Кике
4
Салас
17
Педроса
17
Педроса
4
Салас
16
Навас
24
Санчес
24
Санчес
16
Навас
11
Ракитич
97
Соу
97
Соу
11
Ракитич
34
Сумаре
17
Мир
17
Мир
34
Сумаре
11
Риоха
5
Дуарте
5
Дуарте
11
Риоха
18
Гуриди
20
Сола
20
Сола
18
Гуриди
6
Гевара
8
Бланко
8
Бланко
6
Гевара
19
Кике
9
Омородион
9
Омородион
19
Кике
Остались в запасе
Севилья
Алавес
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Адриан Родригес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
16
Томас Мендес
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
70
Хебер Алькаин
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
16
Томас Мендес
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
70
Хебер Алькаин
ПВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Севилья - Алавес
4
3
Всего ударов по воротам
19
16
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
13
Офсайды
5
0
Количество передач
565
256
Сейвы
5
2
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
13
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
15
11
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
2.09
2.07
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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