Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Севилья
Алавес - Севилья: обзор матча 14 января 2018
Алавес
14.01.2018, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
52'
М. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Севилья
Желтая карточка
Р. Эли
90'
+4
Желтая карточка
М. Гарсия
90'
+3
Вторая желтая
Р. Дуарте
83'
72'
Желтая карточка
С. Кьер
65'
Желтая карточка
К. Лангле
Желтая карточка
Т. Пина
55'
ГОЛ! 1:0!
М. Гарсия
Пас отдал
М. Эль-Хаддади
52'
Желтая карточка
Р. Дуарте
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-2-3
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
19
Эли
23
Педраса
19
Гарсия
17
Пина
16
Эль-Хаддади
11
Гомес
11
Гуидетти
3-2-3-2
15
Серхио Рико
2
Лангле
25
Меркадо
24
Кьер
16
Навас
23
Кароль
11
Банега
19
Писсаро
30
Гайс
10
Бен-Йеддер
3
Нолито
Остались в запасе
Алавес
Севилья
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Давид Сорья
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Алавес - Севилья
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Мендисорроса
Новости команд
Все
Алавес
Севилья
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:26
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:26
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Примера. «Барселона» поглумилась над «Алавесом» (6:1), Ямаль и Рафинья оформили по дублю
1 ноября
«Барселона» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+