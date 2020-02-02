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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Алавес
Севилья - Алавес: обзор матча 02 февраля 2020
Севилья
02.02.2020, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 22 тур
1 : 1
Завершен
Алавес
77'
Л. Окампос (П)
70'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Алавес
87'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
М. Агиррегабирия
Желтая карточка
Ф. Васкес
81'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Л. де Йонг
78'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Окампос
77'
70'
ГОЛ! 0:1!
Хоселу
64'
Желтая карточка
В. Лагвардия
58'
Замена
Л. Риоха
️️️️
Л. Фейса
58'
Замена
П. Понс
️️️️
О. Бурк
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Х. Хордан
51'
Замена
Сусо
️️️️
Нолито
51'
Желтая карточка
С. Регилон
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Севилья
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Алавес
13
Роберто
ВР
5
Тачи
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
4-1-2-1-2
31
Вацлик
3
Регилон
21
Гомес
23
Кунде
16
Навас
5
Фернандо
11
Банега
19
Хордан
7
Окампос
3
Нолито
26
де Йонг
3-2-3-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
16
Магальян
23
Наварро
5
Дуарте
19
Гарсия
6
Камараса
15
Фейса
13
Хоселу
7
Бурк
19
Хордан
20
Васкес
20
Васкес
19
Хордан
3
Нолито
10
Сусо
10
Сусо
3
Нолито
26
де Йонг
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
26
де Йонг
15
Фейса
11
Риоха
11
Риоха
15
Фейса
20
Агиррегабирия
17
Сайнс
17
Сайнс
20
Агиррегабирия
7
Бурк
8
Понс
8
Понс
7
Бурк
Остались в запасе
Севилья
Алавес
9
Рони Лопеш
ПВ
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
13
Роберто
ВР
5
Тачи
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
5
Тачи
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Севилья - Алавес
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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