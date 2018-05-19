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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Алавес
Севилья - Алавес: обзор матча 19 мая 2018
Севилья
19.05.2018, суббота, 19:30
Испания. Примера, 38 тур
1 : 0
Завершен
Алавес
28'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Алавес
84'
Желтая карточка
Д. Торрес
Желтая карточка
П. Сарабия
82'
Желтая карточка
Н. Пареха
71'
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Ф. Васкес
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Алавес
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
3-2-2-3
13
Сорья
19
Лаюн
2
Пареха
2
Лангле
15
Н'Зонзи
16
Меса
20
Васкес
7
Сарабия
3
Нолито
10
Бен-Йеддер
19
Рамирес
2-2-1-2
1
Пачеко
3
Марипан
19
Эли
16
Торрес
22
Вакасо
18
Бурги
19
Собрино
9
Кркич
Остались в запасе
Севилья
Алавес
24
Алехандро Посо
ПЗ
15
Серхио Рико
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
24
Алехандро Посо
ПЗ
15
Серхио Рико
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Севилья - Алавес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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