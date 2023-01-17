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Расписание матчей
Испания. Кубок
Алавес - Севилья
Алавес - Севилья: обзор матча 17 января 2023
Алавес
17.01.2023, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Севилья
48'
И. Ракитич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Алавес - Севилья
87'
Замена
Р. Мир
️️️️
Э. Ламела
Замена
M. Tenas
️️️️
Л. Риоха
80'
Замена
С. Севилья
️️️️
Т. Мойя
80'
Замена
Р. Дуарте
️️️️
Х. Лопес
80'
79'
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
Ю. Эн-Несири
Замена
А. Реббах
️️️️
А. Арройо
73'
64'
Желтая карточка
Л. Баде
Замена
А. Бланко
️️️️
А. Бальбоа
61'
48'
ГОЛ! 0:1!
И. Ракитич
Пас отдал
Х. Навас
46'
Замена
Х. Навас
️️️️
Сусо
46'
Замена
Фернандо
️️️️
Н. Гудель
34'
Желтая карточка
М. Акунья
Желтая карточка
Джейсон
34'
31'
Желтая карточка
Н. Гудель
24'
Желтая карточка
К. Рекик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
20
Тони Мойя
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
23
Джейсон
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
23
Карлос Бенавидес
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
40
Marc Tenas
ЦФ
21
Абде Реббах
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
37
Яссин Буну
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
8
Карлос Альварес
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
4-2-2-2
25
Овоно
16
Лопес
12
Арройо
5
Абкар
5
Лагвардия
20
Мойя
16
Бальбоа
11
Риоха
23
Джейсон
10
Гонсалес
14
Силла
4-3-2-1
13
Дмитрович
29
Монтиэль
5
Баде
4
Рекик
21
Акунья
8
Гудель
19
Хордан
11
Ракитич
9
Ламела
10
Сусо
21
Эн-Несири
16
Лопес
5
Дуарте
5
Дуарте
16
Лопес
20
Мойя
8
Севилья
8
Севилья
20
Мойя
16
Бальбоа
8
Бланко
8
Бланко
16
Бальбоа
11
Риоха
40
40
11
Риоха
12
Арройо
21
Реббах
21
Реббах
12
Арройо
21
Эн-Несири
23
Ньянзу
23
Ньянзу
21
Эн-Несири
10
Сусо
16
Навас
16
Навас
10
Сусо
8
Гудель
5
Фернандо
5
Фернандо
8
Гудель
9
Ламела
17
Мир
17
Мир
9
Ламела
Остались в запасе
Алавес
Севилья
1
Антонио Сивера
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
23
Карлос Бенавидес
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
1
Альберто Флорес
ВР
37
Яссин Буну
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
8
Карлос Альварес
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
23
Карлос Бенавидес
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
37
Яссин Буну
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
8
Карлос Альварес
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Алавес - Севилья
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
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