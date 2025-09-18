Введите ваш ник на сайте
«Лион» – «Анжер»: прогноз и ставки на матч 19 сентября 2025 с коэффициентом 1.72

18 сентября 2025 9:39
Лион - Анжер
19 сент. 2025, пятница 21:45 | Франция. Лига 1, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Лиона»
Сделать ставку

19 сентября на «Групама Стэдиум» пройдет встреча 5 тура Лиги 1, где «Лион» примет «Анжер». Хозяева уверенно стартовали и входят в верхнюю часть таблицы, тогда как гости пока набирают очки с трудом и находятся ближе к середине. Матч обещает получиться интересным с точки зрения противостояния атакующей мощи и более осторожного стиля.

«Лион»

Команда начала сезон с трех побед в четырех матчах, демонстрируя уверенность в атаке и дисциплину в обороне. Единственным поражением стал выезд в Ренн, где хозяева были сильнее, но в целом «Лион» выглядит уверенно. За пять последних встреч клуб забил 8 голов, а его средняя результативность – 1.6 гола за матч. Корантен Толиссо оформил два мяча, став ключевой фигурой в средней линии. В обороне «Лион» надежен: в среднем команда пропускает менее одного гола за игру, а дома идет серия из четырех побед подряд.

«Анжер»

Гости начали сезон с победы, но после этого провели три матча без выигрышей. Команда набрала 5 очков и занимает 12-е место. В последних турах «Анжер» показывает осторожную игру, но не хватает стабильности в атаке: всего 4 гола за пять встреч. Лидером стал Химад Абделли, но его результативности пока недостаточно. В защите команда действует организованно, но допускает ошибки, из-за которых пропускает в каждом из трех последних матчей. В среднем «Анжер» забивает 0.8 гола и пропускает примерно столько же, что говорит о сдержанной манере игры.

Факты о командах

«Лион»

  • В среднем 1.6 гола за матч (последние 5 игр)
  • Победы в 4 последних домашних матчах
  • Серия из 7 матчей с забитыми голами
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за игру

«Анжер»

  • Не выигрывает 3 матча подряд
  • В среднем 0.8 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 3 последних встречах
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи
76% (13)
12% (2)
12% (2)
41
Забитых мячей
15
2.41
В среднем за матч
0.88
6:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  3:3
Франция. Лига 1, 34 тур
Лион
2 : 0
17.05.2025
Анжер
Франция. Лига 1, 14 тур
Анжер
0 : 3
07.12.2024
Лион
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
1 : 3
25.02.2023
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Лион
5 : 0
03.09.2022
Анжер
Франция. Лига 1, 30 тур
Лион
3 : 2
03.04.2022
Анжер
Франция. Лига 1, 2 тур
Анжер
3 : 0
15.08.2021
Лион
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
3 : 0
11.04.2021
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Анжер
0 : 1
22.11.2020
Лион
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
6 : 0
16.08.2019
Анжер
Франция. Лига 1, 33 тур
Лион
2 : 1
19.04.2019
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Анжер
1 : 2
27.10.2018
Лион
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
1 : 1
14.01.2018
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
3 : 3
01.10.2017
Лион
Франция. Лига 1, 35 тур
Анжер
1 : 2
28.04.2017
Лион
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
2 : 0
21.12.2016
Анжер
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
0 : 3
06.02.2016
Лион
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
0 : 2
05.12.2015
Анжер
Показать все

Прогноз на матч «Лион» – «Анжер»

Хозяева выглядят фаворитами за счет более сильной атаки, стабильной обороны и уверенных результатов дома. «Анжер» может оказать сопротивление, но его слабая результативность в атаке снижает шансы на успех. Вероятнее всего, «Лион» возьмет инициативу с первых минут и сможет контролировать игру, реализовав преимущество в классе. При этом гости, скорее всего, сосредоточатся на защите и попытаются сыграть вторым номером. Логичным прогнозом выглядит победа хозяев при относительно низкой результативности соперника.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Лиона» – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «Анжер» меньше 1 – коэффициент 1.65

1.72
Победа «Лиона»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Анжер Лион
