19 сентября на «Групама Стэдиум» пройдет встреча 5 тура Лиги 1, где «Лион» примет «Анжер». Хозяева уверенно стартовали и входят в верхнюю часть таблицы, тогда как гости пока набирают очки с трудом и находятся ближе к середине. Матч обещает получиться интересным с точки зрения противостояния атакующей мощи и более осторожного стиля.

«Лион»

Команда начала сезон с трех побед в четырех матчах, демонстрируя уверенность в атаке и дисциплину в обороне. Единственным поражением стал выезд в Ренн, где хозяева были сильнее, но в целом «Лион» выглядит уверенно. За пять последних встреч клуб забил 8 голов, а его средняя результативность – 1.6 гола за матч. Корантен Толиссо оформил два мяча, став ключевой фигурой в средней линии. В обороне «Лион» надежен: в среднем команда пропускает менее одного гола за игру, а дома идет серия из четырех побед подряд.

«Анжер»

Гости начали сезон с победы, но после этого провели три матча без выигрышей. Команда набрала 5 очков и занимает 12-е место. В последних турах «Анжер» показывает осторожную игру, но не хватает стабильности в атаке: всего 4 гола за пять встреч. Лидером стал Химад Абделли, но его результативности пока недостаточно. В защите команда действует организованно, но допускает ошибки, из-за которых пропускает в каждом из трех последних матчей. В среднем «Анжер» забивает 0.8 гола и пропускает примерно столько же, что говорит о сдержанной манере игры.

Факты о командах

«Лион»

В среднем 1.6 гола за матч (последние 5 игр)

Победы в 4 последних домашних матчах

Серия из 7 матчей с забитыми голами

Пропускает в среднем 0.8 гола за игру

«Анжер»

Не выигрывает 3 матча подряд

В среднем 0.8 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 3 последних встречах

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Лион» – «Анжер»

Хозяева выглядят фаворитами за счет более сильной атаки, стабильной обороны и уверенных результатов дома. «Анжер» может оказать сопротивление, но его слабая результативность в атаке снижает шансы на успех. Вероятнее всего, «Лион» возьмет инициативу с первых минут и сможет контролировать игру, реализовав преимущество в классе. При этом гости, скорее всего, сосредоточатся на защите и попытаются сыграть вторым номером. Логичным прогнозом выглядит победа хозяев при относительно низкой результативности соперника.

