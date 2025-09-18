19 сентября на «Групама Стэдиум» пройдет встреча 5 тура Лиги 1, где «Лион» примет «Анжер». Хозяева уверенно стартовали и входят в верхнюю часть таблицы, тогда как гости пока набирают очки с трудом и находятся ближе к середине. Матч обещает получиться интересным с точки зрения противостояния атакующей мощи и более осторожного стиля.
«Лион»
Команда начала сезон с трех побед в четырех матчах, демонстрируя уверенность в атаке и дисциплину в обороне. Единственным поражением стал выезд в Ренн, где хозяева были сильнее, но в целом «Лион» выглядит уверенно. За пять последних встреч клуб забил 8 голов, а его средняя результативность – 1.6 гола за матч. Корантен Толиссо оформил два мяча, став ключевой фигурой в средней линии. В обороне «Лион» надежен: в среднем команда пропускает менее одного гола за игру, а дома идет серия из четырех побед подряд.
«Анжер»
Гости начали сезон с победы, но после этого провели три матча без выигрышей. Команда набрала 5 очков и занимает 12-е место. В последних турах «Анжер» показывает осторожную игру, но не хватает стабильности в атаке: всего 4 гола за пять встреч. Лидером стал Химад Абделли, но его результативности пока недостаточно. В защите команда действует организованно, но допускает ошибки, из-за которых пропускает в каждом из трех последних матчей. В среднем «Анжер» забивает 0.8 гола и пропускает примерно столько же, что говорит о сдержанной манере игры.
Факты о командах
«Лион»
- В среднем 1.6 гола за матч (последние 5 игр)
- Победы в 4 последних домашних матчах
- Серия из 7 матчей с забитыми голами
- Пропускает в среднем 0.8 гола за игру
«Анжер»
- Не выигрывает 3 матча подряд
- В среднем 0.8 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в 3 последних встречах
- Забивает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз на матч «Лион» – «Анжер»
Хозяева выглядят фаворитами за счет более сильной атаки, стабильной обороны и уверенных результатов дома. «Анжер» может оказать сопротивление, но его слабая результативность в атаке снижает шансы на успех. Вероятнее всего, «Лион» возьмет инициативу с первых минут и сможет контролировать игру, реализовав преимущество в классе. При этом гости, скорее всего, сосредоточатся на защите и попытаются сыграть вторым номером. Логичным прогнозом выглядит победа хозяев при относительно низкой результативности соперника.
Рекомендованные ставки
- Победа «Лиона» – коэффициент 1.72
- Индивидуальный тотал «Анжер» меньше 1 – коэффициент 1.65