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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Лион
Анжер - Лион: обзор матча 28 апреля 2017
Анжер
28.04.2017, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 2
Завершен
Лион
49'
Ш. Ндойе
17'
М. Вальбуэна
41'
Н. Фекир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Лион
90'
Замена
Рафаэл
️️️️
М. Корне
82'
Замена
Д. Ферри
️️️️
К. Толиссо
Желтая карточка
В. Мансе
80'
Красная карточка
М. Павлович
76'
75'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
П. Капелле
️️️️
Ж. Бамба
75'
Замена
К. Берижо
️️️️
Б. Сантамария
70'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Ф. Дьедиу
57'
Желтая карточка
Р. Томас
51'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Ндойе
Пас отдал
Т. Мангани
49'
44'
Желтая карточка
Н. Фекир
41'
ГОЛ! 0:2!
Н. Фекир
39'
Желтая карточка
М. Гоналон
35'
Желтая карточка
М. Вальбуэна
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Вальбуэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
25
Исса Сиссоко
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ПП
9
Карл Токо Экамби
ЛФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Набиль Фекир
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
9
Кевин Берижо
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
3-1-3-1-2
30
Летеллье
4
Павлович
29
Томас
15
Мансе
7
Сантамария
25
Сиссоко
6
Мангани
17
Ндойе
19
Бамба
9
Экамби
18
Дьедиу
4-2-1-3
1
Лопеш
13
Жалле
63
Н'Кулу
4
Дьякаби
21
Морель
29
Тусар
25
Гоналон
8
Толиссо
28
Вальбуэна
10
Фекир
70
Корне
19
Бамба
15
Капелле
15
Капелле
19
Бамба
7
Сантамария
9
Берижо
9
Берижо
7
Сантамария
18
Дьедиу
19
Пепе
19
Пепе
18
Дьедиу
70
Корне
2
Рафаэл
2
Рафаэл
70
Корне
28
Вальбуэна
18
Геззаль
18
Геззаль
28
Вальбуэна
8
Толиссо
4
Ферри
4
Ферри
8
Толиссо
Остались в запасе
Анжер
Лион
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Матье Мишель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Матье Мишель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
91
Жилль Суну
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Анжер - Лион
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Стад Раймон Копа
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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