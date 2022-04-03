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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Анжер
Лион - Анжер: обзор матча 03 апреля 2022
Лион
03.04.2022, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 30 тур
3 : 2
Завершен
Анжер
26'
М. Дембеле
52'
М. Дембеле
80'
Тете
50'
М. Лаж
59'
С. Буфал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Анжер
90'
+2
Желтая карточка
С. Думбия
90'
+2
Замена
А. Бамба
️️️️
М. Лаж
Желтая карточка
Энрике
85'
84'
Замена
К. Нинга
️️️️
С. Буфал
83'
Замена
М. Яколиш
️️️️
С. Баокен
ГОЛ! 3:2!
Тете
Пас отдал
М. Густо
80'
Замена
Тете
️️️️
Т. Н'Домбеле
78'
75'
Замена
А. Унаи
️️️️
П. Капелле
74'
Замена
М. Чо
️️️️
А. Фульини
Замена
Энрике
️️️️
Эмерсон
70'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
Д. Боатенг
69'
59'
ГОЛ! 2:2!
С. Буфал
Пас отдал
С. Баокен
ГОЛ! 2:1!
М. Дембеле
Пас отдал
Л. Пакета
52'
50'
ГОЛ! 1:1!
М. Лаж
Пас отдал
С. Думбия
ГОЛ! 1:0!
М. Дембеле
Пас отдал
Т. Н'Домбеле
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лион
16
Малколм Баркола
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
11
Тете
ПВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
21
Аззедин Унаи
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лопеш
33
Эмерсон
17
Боатенг
23
Люкеба
27
Густо
23
Мендес
22
Н'Домбеле
10
Ауа
11
Пакета
21
Февр
9
Дембеле
3-1-3-2-1
1
Мандре
77
Эбосс
8
Траоре
21
Думбия
3
Менди
10
Фульини
6
Мангани
15
Капелле
28
Лаж
17
Буфал
13
Баокен
33
Эмерсон
17
Энрике
17
Энрике
33
Эмерсон
22
Н'Домбеле
11
Тете
11
Тете
22
Н'Домбеле
17
Боатенг
9
Кадевере
9
Кадевере
17
Боатенг
10
Фульини
50
Чо
50
Чо
10
Фульини
28
Лаж
25
Бамба
25
Бамба
28
Лаж
15
Капелле
21
Унаи
21
Унаи
15
Капелле
13
Баокен
44
Яколиш
44
Яколиш
13
Баокен
17
Буфал
29
Нинга
29
Нинга
17
Буфал
Остались в запасе
Лион
Анжер
16
Малколм Баркола
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Петер Бош
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
16
Малколм Баркола
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
Остались в запасе
12
Даниэль Петкович
ВР
15
Винсент Мансе
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Лион - Анжер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
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