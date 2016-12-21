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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Анжер
Лион - Анжер: обзор матча 21 декабря 2016
Лион
21.12.2016, среда, 22:50
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 0
Завершен
Анжер
9'
А. Ляказетт
84'
Н. Фекир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Анжер
88'
Замена
Ж. Саихи
️️️️
Т. Мангани
ГОЛ! 2:0!
Н. Фекир
Пас отдал
А. Ляказетт
84'
Замена
Д. Ферри
️️️️
М. Вальбуэна
82'
77'
Желтая карточка
М. Павлович
Замена
М. Корне
️️️️
Р. Геззаль
67'
65'
Замена
Ж. Суну
️️️️
Н. Пепе
59'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
Ф. Дьедиу
Замена
М. Рыбус
️️️️
Ж. Морель
45'
34'
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
ГОЛ! 1:0!
А. Ляказетт
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
29
Люка Тусар
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
25
Жорди Гаспар
ПП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Лопеш
21
Морель
2
Янга-Мбива
4
Дьякаби
13
Жалле
25
Гоналон
29
Тусар
18
Геззаль
28
Вальбуэна
10
Фекир
91
Ляказетт
4-1-3-2
1
Мишель
15
Мансе
4
Павлович
29
Томас
8
Траоре
7
Сантамария
17
Ндойе
6
Мангани
15
Капелле
18
Дьедиу
19
Пепе
18
Геззаль
70
Корне
70
Корне
18
Геззаль
21
Морель
31
Рыбус
31
Рыбус
21
Морель
28
Вальбуэна
4
Ферри
4
Ферри
28
Вальбуэна
6
Мангани
23
Саихи
23
Саихи
6
Мангани
18
Дьедиу
9
Экамби
9
Экамби
18
Дьедиу
19
Пепе
91
Суну
91
Суну
19
Пепе
Остались в запасе
Лион
Анжер
16
Матье Горжелен
ВР
10
Серхи Дардер
ЦП
25
Жорди Гаспар
ПП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Денис Петрич
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
10
Серхи Дардер
ЦП
25
Жорди Гаспар
ПП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Лион - Анжер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Жерлан
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