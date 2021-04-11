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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Анжер
Лион - Анжер: обзор матча 11 апреля 2021
Лион
11.04.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 32 тур
3 : 0
Завершен
Анжер
21'
М. Депай
41'
Л. Пакета
83'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Анжер
Замена
Р. Шерки
️️️️
Л. Пакета
89'
85'
Замена
А. Бобишон
️️️️
А. Фульини
ГОЛ! 3:0!
М. Депай
Пас отдал
Л. Пакета
83'
81'
Замена
З. Халед
️️️️
И. Амаду
Замена
М. Бар
️️️️
М. Корне
73'
Замена
Т. Мендес
️️️️
Б. Гимарайнс
73'
60'
Замена
Л. Диони
️️️️
С. Баокен
60'
Замена
Т. Мангани
️️️️
П. Капелле
60'
Замена
М. Чо
️️️️
С. Тиуб
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Л. Дюбуа
59'
ГОЛ! 2:0!
Л. Пакета
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Депай
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
19
Ислам Слимани
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Ибраим Амаду
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Флоран Да Силва
ЦП
10
Райан Шерки
АП
14
Яхья Сумаре
ПВ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
3-2-2-3
1
Лопеш
6
Марсело
64
Денайе
15
Дюбуа
8
Какере
36
Гимарайнс
70
Корне
11
Пакета
9
Экамби
10
Депай
19
Слимани
3-3-2-1-1
13
Бернардони
8
Траоре
29
Томас
4
Павлович
25
Бамба
10
Амаду
21
Думбия
10
Фульини
15
Капелле
9
Тиуб
13
Баокен
70
Корне
26
Бар
26
Бар
70
Корне
15
Дюбуа
22
Де Шильо
22
Де Шильо
15
Дюбуа
36
Гимарайнс
23
Мендес
23
Мендес
36
Гимарайнс
11
Пакета
10
Шерки
10
Шерки
11
Пакета
9
Тиуб
50
Чо
50
Чо
9
Тиуб
10
Амаду
22
Халед
22
Халед
10
Амаду
10
Фульини
14
Бобишон
14
Бобишон
10
Фульини
15
Капелле
6
Мангани
6
Мангани
15
Капелле
13
Баокен
99
Диони
99
Диони
13
Баокен
Остались в запасе
Лион
Анжер
27
Мало Густо
ПЗ
8
Флоран Да Силва
ЦП
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
14
Яхья Сумаре
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
11
Ноа Фатар
ПВ
16
Людовик Бутель
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
27
Мало Густо
ПЗ
8
Флоран Да Силва
ЦП
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
14
Яхья Сумаре
ПВ
Остались в запасе
11
Ноа Фатар
ПВ
16
Людовик Бутель
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Лион - Анжер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
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