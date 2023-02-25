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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Лион
Анжер - Лион: обзор матча 25 февраля 2023
Анжер
25.02.2023, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 3
Завершен
Лион
87'
А. Сима
38'
Т. Мендес
80'
А. Сарр
90+2'
Б. Барколя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Лион
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Б. Барколя
89'
Замена
М. Эль-Аруш
️️️️
Т. Мендес
ГОЛ! 1:2!
А. Сима
87'
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
А. Салама
85'
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
Н. Бенталеб
85'
80'
ГОЛ! 0:2!
А. Сарр
Пас отдал
М. Какере
Замена
Х. Шабанович
️️️️
Ф. Гулам
70'
67'
Замена
Жеффиньо
️️️️
Р. Шерки
67'
Замена
А. Сарр
️️️️
М. Дембеле
Замена
А. Эну
️️️️
И. Ньян
66'
38'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мендес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Химад Абделли
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Анжер
25
Тео Борне
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
24
Халид Шабанович
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Жан Бахоя
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
47
Жеффиньо
ЦП
84
Мохамед Эль-Аруш
ЦП
9
Амин Сарр
ЦФ
11
Секу Лега
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Бернардони
13
Гулам
4
Камара
22
Хунтонджи
7
Валери
3
Менди
6
Бенталеб
8
Абделли
19
Сима
19
Салама
7
Ньян
4-2-1-2-1
1
Лопеш
6
Ловрен
23
Люкеба
20
Дьоманде
3
Тальяфико
8
Лепенан
23
Мендес
8
Какере
10
Шерки
29
Барколя
9
Дембеле
13
Гулам
24
Шабанович
24
Шабанович
13
Гулам
19
Салама
23
Бахоя
23
Бахоя
19
Салама
7
Ньян
23
Эну
23
Эну
7
Ньян
6
Бенталеб
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
6
Бенталеб
10
Шерки
47
Жеффиньо
47
Жеффиньо
10
Шерки
23
Мендес
84
Эль-Аруш
84
Эль-Аруш
23
Мендес
9
Дембеле
9
Сарр
9
Сарр
9
Дембеле
Остались в запасе
Анжер
Лион
25
Тео Борне
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Абдель Буазама
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
11
Секу Лега
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
25
Тео Борне
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
9
Сада Тиуб
ПВ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
11
Секу Лега
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Анжер - Лион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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