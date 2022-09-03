Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Анжер
Лион - Анжер: обзор матча 03 сентября 2022
Лион
03.09.2022, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 6 тур
5 : 0
Завершен
Анжер
31'
К. Токо Экамби
38'
А. Ляказетт
59'
К. Токо Экамби
62'
К. Люкеба
88'
М. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Анжер
ГОЛ! 5:0!
М. Дембеле
88'
84'
Замена
Х. Абделли
️️️️
А. Эну
Замена
Б. Барколя
️️️️
К. Токо Экамби
80'
78'
Замена
П. Капелле
️️️️
А. Унаи
77'
Замена
С. Тиуб
️️️️
Я. Валери
Замена
Энрике
️️️️
М. Густо
70'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
Т. Мендес
70'
69'
Замена
А. Сима
️️️️
С. Буфал
67'
Желтая карточка
С. Буфал
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
Тете
66'
Замена
М. Дембеле
️️️️
А. Ляказетт
65'
ГОЛ! 4:0!
К. Люкеба
Пас отдал
Р. Февр
62'
ГОЛ! 3:0!
К. Токо Экамби
59'
Желтая карточка
Тете
56'
Желтая карточка
М. Густо
54'
ГОЛ! 2:0!
А. Ляказетт
Пас отдал
М. Густо
38'
ГОЛ! 1:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Т. Мендес
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
11
Тете
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лион
1
Реми Риу
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Йоанн Лепенан
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
8
Химад Абделли
АП
8
Ванисс Таиби
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
19
Амин Салама
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Лопеш
3
Тальяфико
23
Люкеба
27
Густо
23
Мендес
8
Толиссо
8
Какере
21
Февр
11
Тете
9
Экамби
91
Ляказетт
4-1-2-1-2
13
Бернардони
25
Бамба
7
Валери
22
Хунтонджи
21
Думбия
3
Менди
6
Бенталеб
21
Унаи
17
Буфал
23
Эну
99
Диони
27
Густо
17
Энрике
17
Энрике
27
Густо
23
Мендес
3
Да Силва
3
Да Силва
23
Мендес
11
Тете
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
11
Тете
9
Экамби
29
Барколя
29
Барколя
9
Экамби
91
Ляказетт
9
Дембеле
9
Дембеле
91
Ляказетт
21
Унаи
15
Капелле
15
Капелле
21
Унаи
23
Эну
8
Абделли
8
Абделли
23
Эну
17
Буфал
19
Сима
19
Сима
17
Буфал
7
Валери
9
Тиуб
9
Тиуб
7
Валери
Остались в запасе
Лион
Анжер
1
Реми Риу
ВР
8
Йоанн Лепенан
ОП
10
Райан Шерки
АП
Главный тренер
Петер Бош
75
Яхья Фофана
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
8
Йоанн Лепенан
ОП
10
Райан Шерки
АП
Остались в запасе
75
Яхья Фофана
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
8
Ванисс Таиби
АП
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Лион - Анжер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Новости команд
Все
Лион
Анжер
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:44
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:44
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
20 ноября
3
«Париж» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+