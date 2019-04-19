Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Анжер
Лион - Анжер: обзор матча 19 апреля 2019
Лион
19.04.2019, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 1
Завершен
Анжер
14'
М. Депай
39'
М. Терье
89'
Л. Тусар (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Анжер
89'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Л. Тусар
64'
Желтая карточка
В. Канга
58'
Желтая карточка
Т. Мангани
ГОЛ! 2:0!
М. Терье
Пас отдал
У. Ауа
39'
ГОЛ! 1:0!
М. Депай
Пас отдал
У. Ауа
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Анжер
1
Закари Буше
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
4-2-3-1
1
Лопеш
15
Дюбуа
6
Марсело
64
Денайе
2
Тете
22
Н'Домбеле
10
Ауа
70
Корне
10
Фекир
11
Терье
10
Депай
4-1-4-1
16
Бутель
15
Мансе
8
Траоре
4
Павлович
25
Бамба
7
Сантамария
11
Рен-Аделед
17
Пажо
6
Мангани
15
Капелле
29
Тайт
Остались в запасе
Лион
Анжер
16
Матье Горжелен
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Лион - Анжер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Лион
Анжер
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
09:43
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
Вчера, 16:10
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:30
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
Вчера, 01:20
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
Вчера, 16:10
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:30
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
Вчера, 01:20
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
09:43
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лиона» и «Анжера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+