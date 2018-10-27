Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Лион
Анжер - Лион: обзор матча 27 октября 2018
Анжер
27.10.2018, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 2
Завершен
Лион
88'
К. Лопес
63'
У. Ауа
87'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Лион
90'
+3
Желтая карточка
Рафаэл
ГОЛ! 1:2!
К. Лопес
Пас отдал
Ш. Ндойе
88'
87'
ГОЛ! 0:2!
М. Депай
Пас отдал
М. Дембеле
Желтая карточка
К. Лопес
85'
82'
Замена
М. Терье
️️️️
Б. Траоре
81'
Желтая карточка
Б. Траоре
Замена
К. Лопес
️️️️
С. Баокен
78'
73'
Желтая карточка
Маршал
Замена
А. Фульини
️️️️
П. Капелле
64'
63'
ГОЛ! 0:1!
У. Ауа
Пас отдал
М. Депай
57'
Желтая карточка
Т. Н'Домбеле
55'
Замена
М. Депай
️️️️
Д. Ферри
Желтая карточка
М. Павлович
39'
Замена
М. Павлович
️️️️
Ф. Тайт
36'
Красная карточка
И. Траоре
34'
13'
Желтая карточка
Марсело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Анжер
1
Закари Буше
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Бутель
15
Мансе
29
Томас
8
Траоре
25
Бамба
7
Сантамария
15
Капелле
11
Рен-Аделед
17
Ндойе
29
Тайт
13
Баокен
4-1-3-1-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
6
Марсело
64
Денайе
21
Маршал
29
Тусар
4
Ферри
10
Ауа
22
Н'Домбеле
11
Траоре
9
Дембеле
29
Тайт
4
Павлович
4
Павлович
29
Тайт
15
Капелле
10
Фульини
10
Фульини
15
Капелле
13
Баокен
9
Лопес
9
Лопес
13
Баокен
11
Траоре
11
Терье
11
Терье
11
Траоре
4
Ферри
10
Депай
10
Депай
4
Ферри
Остались в запасе
Анжер
Лион
1
Закари Буше
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
16
Матье Горжелен
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
1
Закари Буше
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Анжер - Лион
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
Новости команд
Все
Анжер
Лион
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
09:43
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
Вчера, 16:10
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:30
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
Вчера, 01:20
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1: шансы «Парижа» и «Анжера» на победу в матче 11-го тура
09:43
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лиона» и «Анжера» на победу в матче 9 тура
31 октября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
Вчера, 16:10
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:30
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
Вчера, 01:20
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+