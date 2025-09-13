Введите ваш ник на сайте
«Леванте» – «Бетис»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 2.20

13 сентября 2025 9:04
Леванте - Бетис
14 сент. 2025, воскресенье 17:15 | Испания. Примера, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Бетиса»
Сделать ставку

На стадионе «Сьюдад де Валенсия» 14 сентября состоится матч 4 тура Ла Лиги между «Леванте» и «Бетисом». Хозяева находятся в зоне вылета, пока не набрав ни одного очка. Гости же идут в середине таблицы и демонстрируют стабильную результативность. Встреча может стать ключевой для обеих команд в контексте начала сезона.

«Леванте»

«Леванте» начал сезон с трeх поражений подряд, включая домашнюю игру против «Барселоны» и выезды к «Эльче» и «Алавесу». Команда забила 5 мячей в пяти последних матчах, но при этом пропустила 9 – оборона остаeтся слабым местом. В среднем «Леванте» забивает один мяч за игру, но этого недостаточно, чтобы компенсировать провалы в защите. Особенно тревожит тот факт, что команда не смогла отличиться в двух из трeх туров текущего чемпионата. Хосе Луис Моралес остаeтся главной надеждой команды в атаке.

«Бетис»

«Бетис» после четырeх туров располагается на 8-й позиции, набрав 5 очков. Команда показывает уверенную игру впереди – в 16 матчах подряд в Ла Лиге она обязательно забивала хотя бы один мяч. Даже в последнем проигрыше «Атлетику» (1:2) команда сохраняла атакующую активность. За пять последних игр «Бетис» забил 5 мячей, а пропустил 7 – оборона тоже не идеальна, но в целом команда выглядит собраннее соперника. Примечательно, что «Бетис» стабильно забивает как дома, так и в гостях – и это фактор, который может сыграть решающую роль.

Факты о командах

«Леванте»

  • 3 поражения подряд в Ла Лиге
  • В 3 последних матчах обязательно пропускает
  • В среднем: 1.00 гола забито, 1.80 пропущено за 5 матчей
  • 0 очков после 3 туров

«Бетис»

  • Забивает в 16 последних матчах в Ла Лиге
  • 5 очков после 4 туров
  • В среднем: 1.00 гола забито, 1.40 пропущено за 5 матчей
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей

Личные встречи
40% (8)
10% (2)
50% (10)
30
Забитых мячей
35
1.5
В среднем за матч
1.75
4:3
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 24 тур
Леванте
2 : 4
13.02.2022
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
3 : 1
28.11.2021
Леванте
Испания. Примера, 28 тур
Бетис
2 : 0
19.03.2021
Леванте
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
4 : 3
29.12.2020
Бетис
Испания. Примера, 32 тур
Леванте
4 : 2
28.06.2020
Бетис
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
3 : 1
24.09.2019
Леванте
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
4 : 0
24.04.2019
Бетис
Испания. Примера, 1 тур
Бетис
0 : 3
17.08.2018
Леванте
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
0 : 2
26.02.2018
Бетис
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
4 : 0
25.09.2017
Леванте
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
1 : 0
09.04.2016
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
0 : 1
27.11.2015
Бетис
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
1 : 3
28.03.2014
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
0 : 0
01.11.2013
Леванте
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
1 : 1
01.06.2013
Бетис
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
2 : 0
13.01.2013
Леванте
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
3 : 1
05.03.2012
Бетис
Испания. Примера, 7 тур
Бетис
0 : 1
02.10.2011
Леванте
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
0 : 1
13.04.2008
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
4 : 3
25.11.2007
Бетис
Показать все

Прогноз на матч «Леванте» – «Бетис»

Состояние «Леванте» вызывает серьeзные опасения: ноль очков, слабая оборона и недостаточная эффективность в атаке. «Бетис» же стабилен в нападении и более организован, особенно на фоне рассыпавшегося соперника. Гости выглядят фаворитами: они набрали ход, умеют играть в гостях и практически не уходят с поля без гола. Вместе с тем, оборона «Бетиса» далека от идеала, что даeт шанс «Леванте» хотя бы на один мяч. Исходя из формы команд, оптимальным выбором станут ставки на победу гостей и обмен голами.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Бетиса» – 2.20
  • Обе команды забьют – 1.82

2.20
Победа «Бетиса»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Бетис Леванте
Рекомендуем
18+
