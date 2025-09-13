На стадионе «Сьюдад де Валенсия» 14 сентября состоится матч 4 тура Ла Лиги между «Леванте» и «Бетисом». Хозяева находятся в зоне вылета, пока не набрав ни одного очка. Гости же идут в середине таблицы и демонстрируют стабильную результативность. Встреча может стать ключевой для обеих команд в контексте начала сезона.

«Леванте»

«Леванте» начал сезон с трeх поражений подряд, включая домашнюю игру против «Барселоны» и выезды к «Эльче» и «Алавесу». Команда забила 5 мячей в пяти последних матчах, но при этом пропустила 9 – оборона остаeтся слабым местом. В среднем «Леванте» забивает один мяч за игру, но этого недостаточно, чтобы компенсировать провалы в защите. Особенно тревожит тот факт, что команда не смогла отличиться в двух из трeх туров текущего чемпионата. Хосе Луис Моралес остаeтся главной надеждой команды в атаке.

«Бетис»

«Бетис» после четырeх туров располагается на 8-й позиции, набрав 5 очков. Команда показывает уверенную игру впереди – в 16 матчах подряд в Ла Лиге она обязательно забивала хотя бы один мяч. Даже в последнем проигрыше «Атлетику» (1:2) команда сохраняла атакующую активность. За пять последних игр «Бетис» забил 5 мячей, а пропустил 7 – оборона тоже не идеальна, но в целом команда выглядит собраннее соперника. Примечательно, что «Бетис» стабильно забивает как дома, так и в гостях – и это фактор, который может сыграть решающую роль.

Факты о командах

«Леванте»

3 поражения подряд в Ла Лиге

В 3 последних матчах обязательно пропускает

В среднем: 1.00 гола забито, 1.80 пропущено за 5 матчей

0 очков после 3 туров

«Бетис»

Забивает в 16 последних матчах в Ла Лиге

5 очков после 4 туров

В среднем: 1.00 гола забито, 1.40 пропущено за 5 матчей

Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей

Прогноз на матч «Леванте» – «Бетис»

Состояние «Леванте» вызывает серьeзные опасения: ноль очков, слабая оборона и недостаточная эффективность в атаке. «Бетис» же стабилен в нападении и более организован, особенно на фоне рассыпавшегося соперника. Гости выглядят фаворитами: они набрали ход, умеют играть в гостях и практически не уходят с поля без гола. Вместе с тем, оборона «Бетиса» далека от идеала, что даeт шанс «Леванте» хотя бы на один мяч. Исходя из формы команд, оптимальным выбором станут ставки на победу гостей и обмен голами.

Рекомендованные ставки: