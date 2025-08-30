Введите ваш ник на сайте
«Шахтер» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.55

30 августа 2025 10:08
Шахтер - Александрия
31 авг. 2025, воскресенье 18:00 | Украина. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Шахтера» с форой -1.5
Сделать ставку

В рамках 4 тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» принимает на «Арене Львов» безнадежно стартовавшую «Александрию». Хозяева уверенно выступают на внутренней арене и параллельно сражаются в еврокубках, тогда как гости переживают системный кризис и идут последними с нулем в графе очков.

«Шахтер»

«Шахтер» начал сезон в привычной манере – без поражений в чемпионате. Команда набрала 7 очков в 3 турах и идет в группе лидеров. В последнем матче Премьер-лиги был зафиксирован уверенный выездной успех над «Вересом» (2:0). «Горняки» не проигрывают уже 8 матчей подряд в УПЛ и стабильно забивают. Лидером атаки стал Кевин де Маседо, который отличился 5 раз в 5 матчах. Даже с учетом параллельных игр в Лиге Европы и Лиге Конференций, команда показывает собранную игру и хорошую реализацию моментов.

«Александрия»

«Александрия» проводит один из худших стартов в своей истории. После трeх туров у команды нет ни одного очка – поражения от «Металлиста 1925» (1:4), «Оболони» (0:1) и «Кудровки» (1:3). Клуб также вылетел из еврокубков, крупно уступив «Партизану» (0:2 и 0:4). За 5 последних матчей команда пропустила 14 мячей и забила лишь 2. На фоне такой статистики и отсутствия стабильности, шансы зацепиться за результат в матче с лидером выглядят минимальными.

Факты о командах

«Шахтер»:

  • Не проигрывает в 8 последних матчах Премьер-лиги
  • Забивает в 5 матчах подряд в УПЛ
  • Средняя результативность: 1.60 гола за игру
  • Лучшая атака: Кевин де Маседо – 5 голов в 5 матчах

«Александрия»:

  • Проиграла 7 матчей подряд во всех турнирах
  • Пропускает в среднем 2.80 гола за игру
  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру
  • Занимает последнее место в таблице УПЛ (0 очков после 3 туров)

Личные встречи
66% (21)
22% (7)
13% (4)
58
Забитых мячей
31
1.81
В среднем за матч
0.97
3:2
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Кубок, 1/4 финала
Александрия
0 : 1
02.04.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Шахтер
3 : 0
01.03.2025
Александрия
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Александрия
4 : 3
24.08.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Александрия
0 : 3
26.02.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Шахтер
2 : 1
14.08.2023
Александрия
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Александрия
1 : 1
07.05.2023
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
2 : 2
29.10.2022
Александрия
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Александрия
1 : 2
11.12.2021
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Шахтер
1 : 2
07.08.2021
Александрия
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Александрия
2 : 0
25.04.2021
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
1 : 1
21.11.2020
Александрия
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Александрия
2 : 2
19.07.2020
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Шахтер
3 : 2
20.06.2020
Александрия
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
27.10.2019
Александрия
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Александрия
1 : 3
31.07.2019
Шахтер
Украина. Плей-офф, 28 тур
Шахтер
2 : 1
11.05.2019
Александрия
Украина. Плей-офф, 23 тур
Александрия
0 : 1
03.04.2019
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Шахтер
2 : 0
25.02.2019
Александрия
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Александрия
0 : 2
15.09.2018
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Шахтер
1 : 2
17.11.2017
Александрия
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Александрия
1 : 2
12.08.2017
Шахтер
Украина. Плей-офф, 10 тур
Александрия
1 : 1
31.05.2017
Шахтер
Украина. Плей-офф, 5 тур
Шахтер
1 : 0
30.04.2017
Александрия
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Александрия
1 : 2
06.11.2016
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Шахтер
1 : 0
07.08.2016
Александрия
Украина. Кубок, 1/2 финала
Шахтер
2 : 0
11.05.2016
Александрия
Украина. Кубок, 1/2 финала
Александрия
1 : 1
20.04.2016
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Александрия
2 : 3
07.11.2015
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Шахтер
2 : 0
19.07.2015
Александрия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Шахтер
3 : 0
10.05.2012
Александрия
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Александрия
2 : 3
29.10.2011
Шахтер
Кубок Украины, 1/4 финала
Александрия
1 : 2
12.11.2008
Шахтер
Показать все

Прогноз на матч

С учeтом текущей формы «Шахтера», их уверенного старта и абсолютной нестабильности «Александрии», матч выглядит однозначно в пользу хозяев. Уровень команд отличается в разы, что подтверждается и последними результатами. Даже при наличии параллельной еврокубковой кампании, «Шахтер» сохраняет глубину состава и демонстрирует дисциплину в обороне. В свою очередь, у гостей провалы по всем фронтам – слабая атака, хрупкая защита и психологическое давление после серии поражений.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Шахтера» с форой -1.5 – коэффициент 1.55
  • Индивидуальный тотал «Александрии» меньше 0.5 – коэффициент 2.10

1.55
Победа «Шахтера» с форой -1.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Украина. Премьер-лига Александрия Шахтер
Рекомендуем
