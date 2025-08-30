В рамках 4 тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» принимает на «Арене Львов» безнадежно стартовавшую «Александрию». Хозяева уверенно выступают на внутренней арене и параллельно сражаются в еврокубках, тогда как гости переживают системный кризис и идут последними с нулем в графе очков.

«Шахтер»

«Шахтер» начал сезон в привычной манере – без поражений в чемпионате. Команда набрала 7 очков в 3 турах и идет в группе лидеров. В последнем матче Премьер-лиги был зафиксирован уверенный выездной успех над «Вересом» (2:0). «Горняки» не проигрывают уже 8 матчей подряд в УПЛ и стабильно забивают. Лидером атаки стал Кевин де Маседо, который отличился 5 раз в 5 матчах. Даже с учетом параллельных игр в Лиге Европы и Лиге Конференций, команда показывает собранную игру и хорошую реализацию моментов.

«Александрия»

«Александрия» проводит один из худших стартов в своей истории. После трeх туров у команды нет ни одного очка – поражения от «Металлиста 1925» (1:4), «Оболони» (0:1) и «Кудровки» (1:3). Клуб также вылетел из еврокубков, крупно уступив «Партизану» (0:2 и 0:4). За 5 последних матчей команда пропустила 14 мячей и забила лишь 2. На фоне такой статистики и отсутствия стабильности, шансы зацепиться за результат в матче с лидером выглядят минимальными.

Факты о командах

«Шахтер»:

Не проигрывает в 8 последних матчах Премьер-лиги

Забивает в 5 матчах подряд в УПЛ

Средняя результативность: 1.60 гола за игру

Лучшая атака: Кевин де Маседо – 5 голов в 5 матчах

«Александрия»:

Проиграла 7 матчей подряд во всех турнирах

Пропускает в среднем 2.80 гола за игру

Забивает в среднем 0.40 гола за игру

Занимает последнее место в таблице УПЛ (0 очков после 3 туров)

Прогноз на матч

С учeтом текущей формы «Шахтера», их уверенного старта и абсолютной нестабильности «Александрии», матч выглядит однозначно в пользу хозяев. Уровень команд отличается в разы, что подтверждается и последними результатами. Даже при наличии параллельной еврокубковой кампании, «Шахтер» сохраняет глубину состава и демонстрирует дисциплину в обороне. В свою очередь, у гостей провалы по всем фронтам – слабая атака, хрупкая защита и психологическое давление после серии поражений.

Рекомендованные ставки