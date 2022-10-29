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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Александрия
Шахтер - Александрия: обзор матча 29 октября 2022
Шахтер
29.10.2022, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Александрия
42'
Б. Михайличенко
5'
А. Цуриков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Александрия
Замена
И. Петряк
️️️️
А. Зубков
67'
64'
Замена
К. Ковалец
️️️️
К. Дрышлюк
Замена
Л. Траоре
️️️️
Д. Сикан
62'
Замена
Г. Судаков
️️️️
А. Бондаренко
62'
Замена
Н. Матвиенко
️️️️
Т. Степаненко
62'
Вторая желтая
Л. Тэйлор
57'
49'
Желтая карточка
В. Бабогло
ГОЛ! 1:1!
Б. Михайличенко
Пас отдал
Л. Тэйлор
42'
35'
Желтая карточка
А. Демченко
33'
Желтая карточка
К. Дрышлюк
Желтая карточка
Л. Тэйлор
9'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Цуриков
Пас отдал
С. Рыбалка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Александрия
31
Олег Билык
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
5
Андрей Тотовицкий
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
24
Александр Мартынюк
ЦЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
15
Викентий Волошин
АП
23
Юрий Копина
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
14
Артем Шулянский
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Трубин
15
Михайличенко
5
Бондарь
27
Кривцов
3
Тэйлор
27
Степаненко
29
Назарина
27
Мудрик
19
Бондаренко
21
Зубков
14
Сикан
3-1-5-1
31
Билык
11
Мирошниченко
57
Мельник
4
Бабогло
7
Демченко
9
Цуриков
8
Дрышлюк
45
Калитвинцев
37
Рыбалка
75
Третьяков
7
Кожушко
27
Степаненко
22
Матвиенко
22
Матвиенко
27
Степаненко
19
Бондаренко
10
Судаков
10
Судаков
19
Бондаренко
21
Зубков
7
Петряк
7
Петряк
21
Зубков
14
Сикан
2
Траоре
2
Траоре
14
Сикан
8
Дрышлюк
6
Ковалец
6
Ковалец
8
Дрышлюк
Остались в запасе
Шахтер
Александрия
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
30
Невен Джурасек
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
1
Георгий Ермаков
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
24
Александр Мартынюк
ЦЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
23
Юрий Копина
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
14
Артем Шулянский
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
30
Невен Джурасек
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Ермаков
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
24
Александр Мартынюк
ЦЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
23
Юрий Копина
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
14
Артем Шулянский
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Юрий Гура
Статистика матча Шахтер - Александрия
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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