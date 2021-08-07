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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Александрия
Шахтер - Александрия: обзор матча 07 августа 2021
Шахтер
07.08.2021, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Александрия
15'
В. Корниенко
6'
М. Третьяков
21'
К. Ковалец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Александрия
Желтая карточка
М. Антонио
80'
Замена
М. Антонио
️️️️
В. Корниенко
77'
75'
Замена
С. Рыбалка
️️️️
Ю. Копина
Замена
Тете
️️️️
А. Патрик
66'
Замена
Педриньо
️️️️
Марлос
62'
Замена
Г. Судаков
️️️️
М. Мудрик
46'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Дентиньо
46'
21'
ГОЛ! 1:2!
К. Ковалец
Пас отдал
А. Цуриков
ГОЛ! 1:1!
В. Корниенко
Пас отдал
Додо
15'
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Третьяков
Пас отдал
А. Цуриков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Майкон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Александрия
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
75
Максим Третьяков
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
23
Юрий Копина
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
10
Педриньо
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
11
Тете
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Александрия
55
Тимур Стецков
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦФ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦФ
37
Сергей Рыбалка
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
70
Andrey Novikov
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Трубин
9
Корниенко
22
Матвиенко
44
Витао
17
Додо
27
Степаненко
8
Майкон
27
Мудрик
10
Патрик
10
Марлос
31
Дентиньо
4-2-2
4
Дубра
11
Мирошниченко
9
Цуриков
4
Бабогло
75
Третьяков
6
Ковалец
23
Копина
31
Билык
9
Корниенко
8
Антонио
8
Антонио
9
Корниенко
10
Марлос
10
Педриньо
10
Педриньо
10
Марлос
27
Мудрик
8
Судаков
8
Судаков
27
Мудрик
10
Патрик
11
Тете
11
Тете
10
Патрик
31
Дентиньо
2
Траоре
2
Траоре
31
Дентиньо
23
Копина
37
Рыбалка
37
Рыбалка
23
Копина
Остались в запасе
Шахтер
Александрия
22
Ефим Конопля
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
55
Тимур Стецков
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦФ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
70
Andrey Novikov
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
22
Ефим Конопля
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
Остались в запасе
55
Тимур Стецков
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦФ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
70
Andrey Novikov
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Шахтер - Александрия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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