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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Шахтер
Александрия - Шахтер: обзор матча 15 сентября 2018
Александрия
15.09.2018, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
26'
Марлос
88'
В. Коваленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Шахтер
88'
ГОЛ! 0:2!
В. Коваленко
67'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
37'
Желтая карточка
Т. Степаненко
26'
ГОЛ! 0:1!
Марлос
Пас отдал
С. Болбат
Желтая карточка
А. Цуриков
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
44
Евгений Банада
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Марлос
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
22
Василий Грицук
АП
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
5
Андрей Тотовицкий
АП
21
Виктор Коваленко
АП
3-3-1
79
Панькив
15
Запорожан
26
Шендрик
3
Микицей
14
Полярус
9
Цуриков
44
Банада
6
Ковалец
3-3-1-2
30
Пятов
44
Ракицкий
91
Бутко
5
Хочолава
50
Болбат
27
Степаненко
31
Исмаили
10
Марлос
11
Тайсон
18
Мораес
Остались в запасе
Александрия
Шахтер
22
Василий Грицук
АП
24
Владислав Леванидов
ВР
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
5
Андрей Тотовицкий
АП
16
Алексей Шевченко
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
22
Василий Грицук
АП
24
Владислав Леванидов
ВР
Остались в запасе
5
Андрей Тотовицкий
АП
16
Алексей Шевченко
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Александрия - Шахтер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
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