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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Александрия
Шахтер - Александрия: обзор матча 01 марта 2025
Шахтер
01.03.2025, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Александрия
78'
Г. Судаков
90'
Эгиналдо
90+3'
Г. Судаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Александрия
ГОЛ! 3:0!
Г. Судаков
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
Эгиналдо
90'
88'
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
А. Мартынюк
Замена
А. Грам
️️️️
Д. Крыськив
83'
82'
Замена
А. Кулаков
️️️️
А. Филиппов
82'
Замена
Е. Смирный
️️️️
В. Шепелев
ГОЛ! 1:0!
Г. Судаков
78'
Замена
К. Элиас
️️️️
М. Швед
73'
73'
Замена
К. Ковалец
️️️️
Д. Мишнев
73'
Замена
А. Беляев
️️️️
Т. Кара
68'
Желтая карточка
Д. Мишнев
Желтая карточка
Н. Матвиенко
63'
Желтая карточка
Кевин
55'
52'
Желтая карточка
И. Калюжный
Замена
Эгиналдо
️️️️
Л. Траоре
46'
Замена
Г. Судаков
️️️️
А. Бондаренко
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
55
Жуан Альвина
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
77
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
24
Виктор Цуканов
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
10
Георгий Судаков
АП
9
Кауа Элиас
ЦФ
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
49
Матеус Амарал
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
4-2-3-1
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
29
Назарина
8
Крыськив
11
Кевин
19
Бондаренко
9
Швед
2
Траоре
3-4-1-2
1
Ермаков
4
Кравченко
44
Кампуш
24
Мартынюк
15
Мишнев
5
Калюжный
19
Шепелев
31
Шабанов
55
Альвина
77
Кара
9
Филиппов
8
Крыськив
18
Грам
18
Грам
8
Крыськив
19
Бондаренко
10
Судаков
10
Судаков
19
Бондаренко
2
Траоре
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
2
Траоре
9
Швед
9
Элиас
9
Элиас
9
Швед
24
Мартынюк
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
24
Мартынюк
77
Кара
21
Беляев
21
Беляев
77
Кара
19
Шепелев
8
Смирный
8
Смирный
19
Шепелев
15
Мишнев
6
Ковалец
6
Ковалец
15
Мишнев
9
Филиппов
10
Кулаков
10
Кулаков
9
Филиппов
Остались в запасе
Шахтер
Александрия
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
11
Невертон
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
1
Виктор Долгий
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
49
Матеус Амарал
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
11
Невертон
ЛВ
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
49
Матеус Амарал
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Шахтер - Александрия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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