Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Шахтер
Александрия - Шахтер: обзор матча 12 августа 2017
Александрия
12.08.2017, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
38'
Е. Банада
41'
Фред
60'
Ф. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Шахтер
Желтая карточка
Е. Банада
63'
Желтая карточка
А. Запорожан
61'
60'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Феррейра
59'
Желтая карточка
Фред
57'
Желтая карточка
Марлос
54'
Желтая карточка
Д. Срна
41'
ГОЛ! 1:1!
Фред
ГОЛ! 1:0!
Е. Банада
38'
29'
Желтая карточка
Т. Степаненко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
22
Василий Грицук
АП
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Александрия
87
Сергей Басов
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
6
Максим Каленчук
ЦП
7
Станислав Кулиш
ЦП
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
1-2-1
79
Панькив
15
Запорожан
44
Банада
9
Цуриков
22
Грицук
2-1-1-2-1
30
Пятов
33
Срна
31
Исмаили
27
Степаненко
7
Фред
10
Марлос
11
Бернард
14
Феррейра
Остались в запасе
Александрия
Шахтер
87
Сергей Басов
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
6
Максим Каленчук
ЦП
7
Станислав Кулиш
ЦП
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
7
Иван Петряк
ЛВ
30
Никита Шевченко
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
87
Сергей Басов
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
6
Максим Каленчук
ЦП
7
Станислав Кулиш
ЦП
Остались в запасе
7
Иван Петряк
ЛВ
30
Никита Шевченко
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Александрия - Шахтер
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Ника
Новости команд
Все
Александрия
Шахтер
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+